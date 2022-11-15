В аэропорту «Шереметьево» появятся электронные помощники для пассажиров

В аэропорту «Шереметьево» появится 70 интерактивных электронных «помощников», рассказал «Ведомостям» управляющий партнер компании NeuroPort Максим Кретов в рамках выставки-форума «Транспортная неделя 2022». NeuroPort является производителем этих интерактивных систем. «Помощники» разработаны совместно с самим аэропортом. Они будут размещены, по словам Кретова, в терминалах В и С в марте 2023 г. в рамках коммерческой эксплуатации.