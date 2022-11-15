В аэропорту «Шереметьево» появятся электронные помощники для пассажиров

В аэропорту «Шереметьево» появятся электронные помощники для пассажировИх разместят в терминалах В и С в марте 2023 года
В аэропорту «Шереметьево» появится 70 интерактивных электронных «помощников», рассказал «Ведомостям» управляющий партнер компании NeuroPort Максим Кретов в рамках выставки-форума «Транспортная неделя 2022». NeuroPort является производителем этих интерактивных систем. «Помощники» разработаны совместно с самим аэропортом. Они будут размещены, по словам Кретова, в терминалах В и С в марте 2023 г. в рамках коммерческой эксплуатации.
Полностью отечественный комплекс представляет собой монитор с базой данных, который способен распознавать человека по его изображению благодаря загруженной в него системе распознавания лиц. Система станет альтернативой стойке регистрации, также в нее загружены навигационное оборудование, расписание рейсов, паркомат, банковский офис и Duty Free.
Комплекс позволяет обслуживать пассажиров быстрее и эффективнее, утверждает Кретов. По его словам, интерактивная система может стать дополнительным источником неавиационных доходов в будущем, а средняя сессия ожиданий, очередей, досмотров, проверок документов сократится в несколько раз. «Интерактивных помощников намерены приобрести также другие российские аэропорты. Кроме того, изделием заинтересовался международный аэропорт Дубая», – утверждает Кретов.
Стоимость одного изделия колеблется от 150 000 до 1 млн руб. – в зависимости от интерфейса, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к «Шереметьево».
Разработкой компании NeuroPort заинтересовался и премьер-министр Михаил Мишустин во время обхода выставки-форума «Транспортная неделя 2022» 15 ноября, сообщила «Ведомостям» директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова. По ее словам, Мишустин посмотрел функционал «помощника» и дал рекомендации по доработке и совершенствованию с точки зрения пользовательских интерфейсов.
Как рассказал «Ведомостям» один из инженеров – разработчиков комплекса, система узнала Мишустина и пожелала ему приятного полета. «Больше всего премьер оценил опцию с Duty Free», – пошутил собеседник.
В условиях внешнеполитических обстоятельств стратегическую значимость приобретает задача развития отечественных решений для авиатранспортной отрасли, отметила Захаренкова. По ее словам, новые информационные «помощники» станут актуальной составляющей цифровой экосистемы аэропорта как пример эффективной альтернативы иностранным решениям и программам.
NeuroPort – российская высокотехнологичная компания полного цикла, с собственными программной платформой, конструкторским бюро и производством, фабрикой разработки интерфейсов и цифрового контента, системой управления сетями дроидов и умных устройств, инструментами монетизации, сбора данных и продаж. Компания была создана под проект в аэропорту «Шереметьево». Сегодня в ней трудятся 50 разработчиков. Цеха и офис для программирования и производства находятся в Воронеже.