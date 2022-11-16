У владельцев домашних животных могут возникнуть сложности с вывозом питомцев за рубеж

У владельцев домашних животных могут возникнуть сложности с вывозом питомцев за рубежЭто связано с дефицитом импортных вакцин для кошек и собак
Ветеринары столкнулись с нехваткой иностранных вакцин для домашних питомцев. В частности, практически закончились препараты для кошек, сообщил «Ведомостям» вице-президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Александр Ткачев-Кузьмин.
Дефицит иммунобиологических препаратов для кошек и собак подтверждает и исполнительный директор Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ) Семен Жаворонков. Его организация представляет интересы международных компаний MSD Animal Health, Elanco, Boehringer Ingelheim и Zoetis. Наиболее критичная ситуация сложилась с вакцинами двух крупнейших производителей – MSD Animal Health (нобивак, трикат, рабиес) и Boehringer Ingelheim (эурикан, пуревакс), рассказала Ольга Овсянникова, генеральный директор ветеринарной сети «Ветюнион» (входит в группу «Инвитро»). По ее словам, клиенты компании ищут именно их препараты, при этом сейчас в наличии есть лишь несколько десятков доз различных видов вакцин, а прогнозы по поставкам дистрибуторы не дают.
После окончания пандемии коронавируса и снятия ограничений на туристические поездки такие вакцины стали востребованными во многих странах, объясняет причину дефицита владелец ветеринарной клиники. По его словам, из-за высокого спроса за рубежом поставки таких препаратов в Россию осуществлялись по остаточному принципу.