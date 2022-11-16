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У владельцев домашних животных могут возникнуть сложности с вывозом питомцев за рубеж

Это связано с дефицитом импортных вакцин для кошек и собак
Анна Киселева
У зарубежных вакцин для домашних животных есть российские аналоги, но их не признают за рубежом / Александр Кондратюк / РИА Новости

Ветеринары столкнулись с нехваткой иностранных вакцин для домашних питомцев. В частности, практически закончились препараты для кошек, сообщил «Ведомостям» вице-президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Александр Ткачев-Кузьмин.

Дефицит иммунобиологических препаратов для кошек и собак подтверждает и исполнительный директор Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ) Семен Жаворонков. Его организация представляет интересы международных компаний MSD Animal Health, Elanco, Boehringer Ingelheim и Zoetis. Наиболее критичная ситуация сложилась с вакцинами двух крупнейших производителей – MSD Animal Health (нобивак, трикат, рабиес) и Boehringer Ingelheim (эурикан, пуревакс), рассказала Ольга Овсянникова, генеральный директор ветеринарной сети «Ветюнион» (входит в группу «Инвитро»). По ее словам, клиенты компании ищут именно их препараты, при этом сейчас в наличии есть лишь несколько десятков доз различных видов вакцин, а прогнозы по поставкам дистрибуторы не дают.

После окончания пандемии коронавируса и снятия ограничений на туристические поездки такие вакцины стали востребованными во многих странах, объясняет причину дефицита владелец ветеринарной клиники. По его словам, из-за высокого спроса за рубежом поставки таких препаратов в Россию осуществлялись по остаточному принципу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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