Аналитики понизили прогноз по рынку доставки продуктов питания этого года на 20%

Старший аналитик Data Insight Ольга Пашкова уточняет, что продажи во II и III кварталах оказались ниже, чем в I квартале, что объясняется мартовским ажиотажным спросом. Похожие цифры приводит и президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. По его словам, объем рынка по итогам 2022 г. в 600 млрд руб. вполне реален, учитывая, что по итогам девяти месяцев сумма покупок продуктов питания в интернете составила 455,4 млрд руб. Самые скромные показатели у этой категории были зафиксированы летом, что связано прежде всего с сезонными изменениями спроса, говорит Соколов.