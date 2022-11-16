Аналитики понизили прогноз по рынку доставки продуктов питания этого года на 20%Россияне стали экономить на онлайн-покупках товаров повседневного спроса
Агентство Infoline пересмотрело свой прогноз по росту рынка онлайн-покупок продуктов питания и товаров первой необходимости с 800 млрд до 600–620 млрд руб., сообщил «Ведомостям» его генеральный директор Михаил Бурмистров. Он уточняет, что, скорее всего, оборот этого сегмента будет ближе к нижней границе диапазона, что объясняется ухудшением экономической конъюнктуры.
Понизило прогноз по этому рынку и агентство Data Insight. Изначально оно ожидало, что по итогам года его объем составит 703 млрд руб. (558 млн заказов). Теперь его аналитики считают, что общий оборот данного сегмента будет на уровне 554 млрд руб. (390 млн заказов).
Старший аналитик Data Insight Ольга Пашкова уточняет, что продажи во II и III кварталах оказались ниже, чем в I квартале, что объясняется мартовским ажиотажным спросом. Похожие цифры приводит и президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. По его словам, объем рынка по итогам 2022 г. в 600 млрд руб. вполне реален, учитывая, что по итогам девяти месяцев сумма покупок продуктов питания в интернете составила 455,4 млрд руб. Самые скромные показатели у этой категории были зафиксированы летом, что связано прежде всего с сезонными изменениями спроса, говорит Соколов.
Значительное влияние на рынок онлайн-торговли продуктами питания оказали ограничения в работе экосистем «Сбера» и «Яндекса», сказано в отчете Infoline. Из-за введенных санкций они были вынуждены ограничить маркетинговую активность. Кроме того, им пришлось сделать акцент на достижении безубыточности каждого заказа на фоне общего снижения спроса, а также мобилизации и эмиграции населения, которые сократили количество клиентов (особенно в Московском регионе, Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках).