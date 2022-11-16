Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке.
Черная пятница -28%

Аналитики понизили прогноз по рынку доставки продуктов питания этого года на 20%

Россияне стали экономить на онлайн-покупках товаров повседневного спроса
Маргарита Соболь
Покупательский спрос сжимается, и снижение среднего чека стало следствием того, что покупатели начинают экономить / Максим Стулов / Ведомости

Агентство Infoline пересмотрело свой прогноз по росту рынка онлайн-покупок продуктов питания и товаров первой необходимости с 800 млрд до 600–620 млрд руб., сообщил «Ведомостям» его генеральный директор Михаил Бурмистров. Он уточняет, что, скорее всего, оборот этого сегмента будет ближе к нижней границе диапазона, что объясняется ухудшением экономической конъюнктуры.

Понизило прогноз по этому рынку и агентство Data Insight. Изначально оно ожидало, что по итогам года его объем составит 703 млрд руб. (558 млн заказов). Теперь его аналитики считают, что общий оборот данного сегмента будет на уровне 554 млрд руб. (390 млн заказов).

Старший аналитик Data Insight Ольга Пашкова уточняет, что продажи во II и III кварталах оказались ниже, чем в I квартале, что объясняется мартовским ажиотажным спросом. Похожие цифры приводит и президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. По его словам, объем рынка по итогам 2022 г. в 600 млрд руб. вполне реален, учитывая, что по итогам девяти месяцев сумма покупок продуктов питания в интернете составила 455,4 млрд руб. Самые скромные показатели у этой категории были зафиксированы летом, что связано прежде всего с сезонными изменениями спроса, говорит Соколов.

Значительное влияние на рынок онлайн-торговли продуктами питания оказали ограничения в работе экосистем «Сбера» и «Яндекса», сказано в отчете Infoline. Из-за введенных санкций они были вынуждены ограничить маркетинговую активность. Кроме того, им пришлось сделать акцент на достижении безубыточности каждого заказа на фоне общего снижения спроса, а также мобилизации и эмиграции населения, которые сократили количество клиентов (особенно в Московском регионе, Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках).

Вы видите 50% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных