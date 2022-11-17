Импортозамещение софта и системы безопасности аэропорта «Пулково» обойдется в 23 млрд рублей

Аэропорты являются объектами критической информационной инфраструктуры, переходить на отечественные разработки их обязывает указ президента от 30 марта 2022 г. После ухода иностранных компаний российские производители заметно подняли цены, заявил Сергеев. «Мы привыкли к росту на 15–30% [в год]. Мы заказывали две турбины за 126 млн руб. Теперь то же самое предприятие, от которого якобы ушел иностранный инвестор, сделало нам за 1 млрд. И такого у нас достаточно много», – сказал он.