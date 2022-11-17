Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке.
Черная пятница -28%

Импортозамещение софта и системы безопасности аэропорта «Пулково» обойдется в 23 млрд рублей

Прямой госпомощи аэропорту не положено, но он может претендовать на льготный кредит
Екатерина Кинякина Инна Сидоркова
Компания ожидает, что к концу года пассажиропоток «Пулково» восстановится на 91% по сравнению с допандемийным 2019 годом / Екатерина Кузьмина / Ведомости

Переход на российское ПО обойдется петербургскому аэропорту «Пулково» в 1,4 млрд руб. Усиление авиационной безопасности потребует еще 1,5 млрд руб., а совокупные дополнительные расходы в связи с ужесточением требований к безопасности аэропортов составят 23 млрд руб. Об этом 16 ноября рассказал гендиректор управляющей компании (УК) аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) Леонид Сергеев на форуме «Транспортная неделя 2022».

Аэропорты являются объектами критической информационной инфраструктуры, переходить на отечественные разработки их обязывает указ президента от 30 марта 2022 г. После ухода иностранных компаний российские производители заметно подняли цены, заявил Сергеев. «Мы привыкли к росту на 15–30% [в год]. Мы заказывали две турбины за 126 млн руб. Теперь то же самое предприятие, от которого якобы ушел иностранный инвестор, сделало нам за 1 млрд. И такого у нас достаточно много», – сказал он.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных