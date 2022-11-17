Импортозамещение софта и системы безопасности аэропорта «Пулково» обойдется в 23 млрд рублей

Импортозамещение софта и системы безопасности аэропорта «Пулково» обойдется в 23 млрд рублейПрямой госпомощи аэропорту не положено, но он может претендовать на льготный кредит
Переход на российское ПО обойдется петербургскому аэропорту «Пулково» в 1,4 млрд руб. Усиление авиационной безопасности потребует еще 1,5 млрд руб., а совокупные дополнительные расходы в связи с ужесточением требований к безопасности аэропортов составят 23 млрд руб. Об этом 16 ноября рассказал гендиректор управляющей компании (УК) аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) Леонид Сергеев на форуме «Транспортная неделя 2022».
Аэропорты являются объектами критической информационной инфраструктуры, переходить на отечественные разработки их обязывает указ президента от 30 марта 2022 г. После ухода иностранных компаний российские производители заметно подняли цены, заявил Сергеев. «Мы привыкли к росту на 15–30% [в год]. Мы заказывали две турбины за 126 млн руб. Теперь то же самое предприятие, от которого якобы ушел иностранный инвестор, сделало нам за 1 млрд. И такого у нас достаточно много», – сказал он.