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Экспорт отечественного ПО могут перевести на криптовалютный расчет

Это позволит снизить издержки при проведении оплаты
Екатерина Кинякина Марина Тюняева (Бочкарёва)
Андрей Гордеев / Ведомости

Российским IT-компаниям могут разрешить расчеты в криптовалюте при экспорте IT-решений. Такое предложение содержится в дорожной карте по поддержке экспорта софта, подготовленной ассоциацией разработчиков российского ПО «Руссофт». Документ направлен в Минцифры, «Ведомости» ознакомились с его копией, подлинность ее подтвердил представитель «Руссофта».

Чтобы снять или снизить ограничения «с оплатой при сделках с зарубежными заказчиками, а также снизить издержки при проведении таких оплат», необходимо проработать использование «альтернативных платежных решений», в том числе путем установки экспериментальных правовых режимов (ЭПР), говорится в документе. Также в качестве одной из мер поддержки IT-экспорта предлагается «проработка механизмов отмены валютного контроля для IT-компаний».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных