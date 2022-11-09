Экспорт отечественного ПО могут перевести на криптовалютный расчет

Чтобы снять или снизить ограничения «с оплатой при сделках с зарубежными заказчиками, а также снизить издержки при проведении таких оплат», необходимо проработать использование «альтернативных платежных решений», в том числе путем установки экспериментальных правовых режимов (ЭПР), говорится в документе. Также в качестве одной из мер поддержки IT-экспорта предлагается «проработка механизмов отмены валютного контроля для IT-компаний».