Правительство одобрило ввод заградительной пошлины на экспорт топлива

Кауфман отмечает, что весной 2022 г. выплаты по демпферу были аномально высокими, «что, вероятно, делало подобную схему особенно выгодной». Родионов уточняет, что выплаты по демпферу на нефтепродукты за 10 месяцев 2022 г. в три раза превысили показатель за весь 2021 г. и составили 1,9 трлн руб. На рост выплат повлияло увеличение экспортной альтернативы, поясняет он: цена бензина с поставкой в Северо-Западной Европе в октябре 2022 г. была на 23% выше, чем в октябре 2021 г. ($949/т против $770/т), а цена дизеля – на 47% выше ($975/т против $662/т). При этом реальная экспортная альтернатива есть только в сегменте дизтоплива, отмечает Родионов, так как в 2021 г. Россия экспортировала 50% произведенного дизеля (40,3 млн т) и всего 10% бензина (4 млн т).