Правительство одобрило ввод заградительной пошлины на экспорт топлива

Правительство одобрило ввод заградительной пошлины на экспорт топливаОптимальный момент для этого уже прошел, считают аналитики
Правкомиссия по энергетическому развитию и интеграции одобрила введение заградительной экспортной пошлины на бензин и дизельное топливо, за поставки которых на внутренний рынок производители получили выплаты по демпферу, сообщила пресс-служба Минпромторга 21 ноября. Соответствующий протокол подписал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
В сообщении говорится, что, согласно решению подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле, в формулу расчета экспортных пошлин на нефтепродукты включат надбавочный коэффициент в 20 000 руб./т, который будет применяться к экспортерам, не производящим нефтепродукты.
«Принятое решение позволит исключить экспорт определенных категорий нефтепродуктов в случае, если их производителю уже был возмещен демпфер в связи с реализацией на внутреннем рынке», – пояснили в Минпромторге.
О предложении ввести заградительную пошлину на экспорт нефтепродуктов с 1 января 2023 г. стало известно 15 ноября. Тогда замминистра финансов РФ Алексей Сазанов сообщил «Интерфаксу», что Минфин направил на согласование в ведомства проект постановления о введении такой меры. В октябре Сазанов говорил, что те, кто покупает нефтепродукты на внутреннем рынке с демпфером и экспортирует их, занимаются «налоговой оптимизацией», и назвал это неприемлемым. По его словам, обсуждались различные варианты борьбы с этим, но вариант ограничения экспорта не рассматривался.
9 ноября глава ФАС Максим Шаскольский призвал ввести внешнеэкономические механизмы ограничения экспорта дизеля, за который уже получены выплаты по демпферу. Он отмечал, что оптовая цена бензина с начала года снизилась на 30%, цена же дизельного топлива на бирже некоторое время росла, а сейчас «немного снизилась».
Механизм демпфера в нефтяной отрасли был введен в России в 2019 г., чтобы сдерживать цены на топливо на внутреннем рынке. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше, чем цена на внутреннем рынке, то государство компенсирует нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) часть этой разницы, чтобы стимулировать их не повышать цены в России. В обратном случае нефтекомпании перечисляют часть своей сверхприбыли в бюджет. Летом 2022 г. механизм был скорректирован – с 1 сентября при расчете демпфера до конца 2022 г. стала учитываться скидка на Urals к эталонной Brent. 21 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает действие корректировки до 2025 г.
Российские компании стали экспортировать нефть с дисконтом к Brent после начала специальной военной операции (СВО) и введения антироссийских санкций. В марте США и Великобритания ввели полное эмбарго на топливо из России. Санкции Евросоюза вступят в силу 5 декабря в отношении морских поставок нефти, а 5 февраля 2023 г. – в отношении нефтепродуктов. Одновременно страны «большой семерки» (G7, входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) и страны ЕС планируют ввести потолок цен на нефть и нефтепродукты из РФ. Его уровень пока не установлен. На максимуме уровень дисконта на Urals приближался к $35/барр., а осенью стабилизировался на уровне в $25/барр.
В результате нефтекомпаниям из России пришлось перенаправлять поставки нефти и нефтепродуктов из Европы в Азию. Если нефть стали активно покупать Китай, Индия и Турция, то поставки нефтепродуктов из Европы перенаправили на внутренний рынок России («Ведомости» писали об этом 9 ноября). В результате поставки на российский рынок за 10 месяцев 2022 г. в годовом выражении выросли на 30% и составили 41,6 млн т.
В пресс-службе Минэнерго «Ведомостям» сообщили, что введение заградительной экспортной пошлины «позволит более уверенно прорабатывать дополнительные механизмы стабилизации внутреннего топливного рынка, такие как расширение демпфера, если это потребуется». При этом применять такие меры можно будет не опасаясь, что ими воспользуются участники рынка, экспортирующие топливо, за которое были получены выплаты по демпферу, отметили в министерстве.
По словам главы Центра развития энергетики Кирилла Мельникова, большие выплаты по демпферу в 2022 г. и сложности с экспортом нефти привели к тому, что производителям стало выгодно максимально загружать заводы, несмотря на низкие цены на внутреннем рынке. При этом большие объемы производства нефтепродуктов оказали дополнительное давление на цены в России, что привело к еще большему их снижению, отмечает Мельников.
Аналитик «Финама» Сергей Кауфман считает, что оптимальный момент для введения заградительной пошлины уже прошел, потому что выплаты по демпферу нормализовались из-за снижения экспортных цен и корректировки механизма. Эксперт Института развития ТЭКа Кирилл Родионов обращает внимание на то, что на фоне эмбарго ЕС дополнительные ограничения на экспорт нефтепродуктов выглядят избыточными. Мельников, наоборот, считает, что заградительная пошлина должна помочь прекратить «серый» экспорт нефтепродуктов из России. Если же разница между мировыми ценами на топливо и ценами внутри РФ начнет расти, то пошлину придется повысить, отмечает он.
По данным СПбМТСБ, оптовые цены на дизельное топливо на внутреннем рынке снизились с 65 600/т в январе до 57 000/т в августе. На 21 ноября цены на дизтопливо увеличились до 63 000/т. Оптовые цены на бензин с января по август снизились с 50 000-52 000/т до 44 000-51 000/т. На 21 ноября бензин Аи-92 стоил 34 679/т, Аи-95 — 38 514/т.
Кауфман отмечает, что весной 2022 г. выплаты по демпферу были аномально высокими, «что, вероятно, делало подобную схему особенно выгодной». Родионов уточняет, что выплаты по демпферу на нефтепродукты за 10 месяцев 2022 г. в три раза превысили показатель за весь 2021 г. и составили 1,9 трлн руб. На рост выплат повлияло увеличение экспортной альтернативы, поясняет он: цена бензина с поставкой в Северо-Западной Европе в октябре 2022 г. была на 23% выше, чем в октябре 2021 г. ($949/т против $770/т), а цена дизеля – на 47% выше ($975/т против $662/т). При этом реальная экспортная альтернатива есть только в сегменте дизтоплива, отмечает Родионов, так как в 2021 г. Россия экспортировала 50% произведенного дизеля (40,3 млн т) и всего 10% бензина (4 млн т).
Родионов считает, что в условиях санкций нефтяной отрасли России нужен налоговый компромисс. Например, власти могут снизить акцизы и отказаться от экспортных ограничений взамен на ликвидацию некоторых косвенных механизмов поддержки, которые сложно администрировать, добавляет эксперт. Акциз на бензин экокласса К5 вырос с 5530 руб./т в 2015 г. до 13 793 руб./т в 2022 г., а акциз на дизель того же класса увеличился за этот период с 3450 руб./т в до 9556 руб./т, отметил Родионов.
«Ведомости» направили запросы в Минэнерго, Минфин, Минэкономразвития и крупные нефтяные компании.