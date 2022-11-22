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Huawei делит бизнес в СНГ на части и создает новую штаб-квартиру в Бахрейне

Управлять корпоративным бизнесом в России и Белоруссии будет отдельное подразделение
Анна Устинова Анастасия Курашева
Китайская компания начала перераспределять российских сотрудников на работу в странах СНГ с весны 2022 г. / Андрей Гордеев / Ведомости

Huawei раздробила корпоративное подразделение в регионе Евразия на две части: бизнес в России и Белоруссии будет работать отдельно от других стран СНГ. Российско-белорусское подразделение останется в Москве, а работу Huawei Enterprise во всех остальных странах СНГ теперь будет курировать штаб-квартира вендора в Бахрейне, рассказали «Ведомостям» два собеседника, близких к компании. Специалисты, отвечающие за развитие бизнеса в России и Белоруссии, частично остались в Москве, а частично были релоцированы в Китай, знает один из них. В пресс-службе Huawei отказались от комментариев.

Подразделение Huawei Enterprise, работавшее в России, отвечало за поставку IT- и телекомрешений корпоративным заказчикам также в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, Казахстан, Киргизию, Монголию, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан. Наиболее приоритетными секторами для компании были финансовый и государственный. Из отчетности Huawei за 2021 г. следует, что доходы всего направления Enterprise составляли 102,4 млрд юаней (876 млрд руб.), или 16,1% от общей выручки компании. В выручке региона Евразия доля России составляла порядка 70%, а на остальные страны СНГ приходилось не более 30%, оценивает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. По его подсчетам, выручка российской «дочки» Huawei Enterprise составляет примерно 115–130 млрд руб. без учета самостоятельного импорта. Россия для Huawei Enterprise действительно была приоритетным рынком в плане денег, подтверждает собеседник, близкий к компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных