Huawei делит бизнес в СНГ на части и создает новую штаб-квартиру в Бахрейне

Huawei делит бизнес в СНГ на части и создает новую штаб-квартиру в БахрейнеУправлять корпоративным бизнесом в России и Белоруссии будет отдельное подразделение
Huawei раздробила корпоративное подразделение в регионе Евразия на две части: бизнес в России и Белоруссии будет работать отдельно от других стран СНГ. Российско-белорусское подразделение останется в Москве, а работу Huawei Enterprise во всех остальных странах СНГ теперь будет курировать штаб-квартира вендора в Бахрейне, рассказали «Ведомостям» два собеседника, близких к компании. Специалисты, отвечающие за развитие бизнеса в России и Белоруссии, частично остались в Москве, а частично были релоцированы в Китай, знает один из них. В пресс-службе Huawei отказались от комментариев.
Подразделение Huawei Enterprise, работавшее в России, отвечало за поставку IT- и телекомрешений корпоративным заказчикам также в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, Казахстан, Киргизию, Монголию, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан. Наиболее приоритетными секторами для компании были финансовый и государственный. Из отчетности Huawei за 2021 г. следует, что доходы всего направления Enterprise составляли 102,4 млрд юаней (876 млрд руб.), или 16,1% от общей выручки компании. В выручке региона Евразия доля России составляла порядка 70%, а на остальные страны СНГ приходилось не более 30%, оценивает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. По его подсчетам, выручка российской «дочки» Huawei Enterprise составляет примерно 115–130 млрд руб. без учета самостоятельного импорта. Россия для Huawei Enterprise действительно была приоритетным рынком в плане денег, подтверждает собеседник, близкий к компании.