Huawei делит бизнес в СНГ на части и создает новую штаб-квартиру в Бахрейне

Подразделение Huawei Enterprise, работавшее в России, отвечало за поставку IT- и телекомрешений корпоративным заказчикам также в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, Казахстан, Киргизию, Монголию, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан. Наиболее приоритетными секторами для компании были финансовый и государственный. Из отчетности Huawei за 2021 г. следует, что доходы всего направления Enterprise составляли 102,4 млрд юаней (876 млрд руб.), или 16,1% от общей выручки компании. В выручке региона Евразия доля России составляла порядка 70%, а на остальные страны СНГ приходилось не более 30%, оценивает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. По его подсчетам, выручка российской «дочки» Huawei Enterprise составляет примерно 115–130 млрд руб. без учета самостоятельного импорта. Россия для Huawei Enterprise действительно была приоритетным рынком в плане денег, подтверждает собеседник, близкий к компании.