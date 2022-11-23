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Сеть «Ёбидоёби» запустила продажу франшизы в странах релокации россиян

Эксперты сомневаются в востребованности такого продукта
Анна Киселева
Сама сеть «Ёбидоёби» сейчас насчитывает 190 точек в России и три в Казахстане / Максим Стулов / Ведомости

«Ёбидоёби» начала продавать франшизу на доставку суши и роллов в странах релокации россиян, следует из презентации компании для потенциальных франчайзи («Ведомости» с ней ознакомились). Константин Зимен, основатель холдинга Puzzle Food, куда входит эта сеть, информацию подтвердил. По его словам, в следующем году компания намерена открыть доставку по франшизе в 10–15 странах. Среди них Казахстан, Турция, Армения, Грузия, Кипр, Азербайджан, Израиль, Таиланд, ОАЭ и проч. Это, по словам Зимена, самые популярные направления у уехавших россиян.

Сама сеть «Ёбидоёби» сейчас насчитывает 190 точек в России и три в Казахстане, большинство из них работают по франшизе. Зимен говорит, что франчайзи смогут запустить проекты и под другими брендами холдинга – Big Russian Rolls, Puzzle Pizza и «Томат и чеддер». Инвестиции в каждый проект, по его словам, начинаются от 1,5 млн руб., он считает, что окупить эти затраты можно будет менее чем за год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных