Сеть «Ёбидоёби» запустила продажу франшизы в странах релокации россиян

Сама сеть «Ёбидоёби» сейчас насчитывает 190 точек в России и три в Казахстане, большинство из них работают по франшизе. Зимен говорит, что франчайзи смогут запустить проекты и под другими брендами холдинга – Big Russian Rolls, Puzzle Pizza и «Томат и чеддер». Инвестиции в каждый проект, по его словам, начинаются от 1,5 млн руб., он считает, что окупить эти затраты можно будет менее чем за год.