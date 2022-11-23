Сеть «Ёбидоёби» запустила продажу франшизы в странах релокации россиян

Сеть «Ёбидоёби» запустила продажу франшизы в странах релокации россиянЭксперты сомневаются в востребованности такого продукта
«Ёбидоёби» начала продавать франшизу на доставку суши и роллов в странах релокации россиян, следует из презентации компании для потенциальных франчайзи («Ведомости» с ней ознакомились). Константин Зимен, основатель холдинга Puzzle Food, куда входит эта сеть, информацию подтвердил. По его словам, в следующем году компания намерена открыть доставку по франшизе в 10–15 странах. Среди них Казахстан, Турция, Армения, Грузия, Кипр, Азербайджан, Израиль, Таиланд, ОАЭ и проч. Это, по словам Зимена, самые популярные направления у уехавших россиян.
Сама сеть «Ёбидоёби» сейчас насчитывает 190 точек в России и три в Казахстане, большинство из них работают по франшизе. Зимен говорит, что франчайзи смогут запустить проекты и под другими брендами холдинга – Big Russian Rolls, Puzzle Pizza и «Томат и чеддер». Инвестиции в каждый проект, по его словам, начинаются от 1,5 млн руб., он считает, что окупить эти затраты можно будет менее чем за год.