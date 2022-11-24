Логистические компании теряют сегмент интернет-торговли

Российские интернет-магазины в 2022 г. стали отказываться от услуг логистических операторов и развивают свои системы доставки. Об этом говорится в ноябрьском исследовании Data Insight «Последняя миля для интернет-торговли» по итогам трех кварталов 2022 г. («Ведомости» ознакомились с ним).