Логистические компании теряют сегмент интернет-торговли

Логистические компании теряют сегмент интернет-торговлиЭто приводит к снижению предложения доставки для магазинов и росту цен на товары
Российские интернет-магазины в 2022 г. стали отказываться от услуг логистических операторов и развивают свои системы доставки. Об этом говорится в ноябрьском исследовании Data Insight «Последняя миля для интернет-торговли» по итогам трех кварталов 2022 г. («Ведомости» ознакомились с ним).
Это приводит к консолидации на рынке логистики: закрываются небольшие курьерские службы, замораживаются стартапы, отмечается в исследовании. Вместе с тем снижаются и объемы бизнеса более крупных логистов, в портфеле которых была существенная доля отправлений международных брендов, покинувших российский рынок.
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