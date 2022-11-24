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Логистические компании теряют сегмент интернет-торговли

Это приводит к снижению предложения доставки для магазинов и росту цен на товары
Ксения Потаева Маргарита Соболь
Максим Стулов / Ведомости

Российские интернет-магазины в 2022 г. стали отказываться от услуг логистических операторов и развивают свои системы доставки. Об этом говорится в ноябрьском исследовании Data Insight «Последняя миля для интернет-торговли» по итогам трех кварталов 2022 г. («Ведомости» ознакомились с ним).

Это приводит к консолидации на рынке логистики: закрываются небольшие курьерские службы, замораживаются стартапы, отмечается в исследовании. Вместе с тем снижаются и объемы бизнеса более крупных логистов, в портфеле которых была существенная доля отправлений международных брендов, покинувших российский рынок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных