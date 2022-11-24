Структура РФПИ оказалась владельцем складов Ozon в Подмосковье и Самарской области

Структура РФПИ оказалась владельцем складов Ozon в Подмосковье и Самарской областиЭта сделка позволила ей стать одним из крупнейших владельцев логопарков в России
Компания Professional Logistics Technologies (PLT), созданная Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и рядом ближневосточных фондов для инвестиций в логистическую недвижимость, выкупила у PNK group 395 000 кв. м складов в Подмосковье и Самарской области. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с участниками сделки, и подтвердил источник, близкий к одному из них. По их словам, речь идет о логопарке на 260 000 кв. м в индустриальном парке «PNK парк Пушкино 2» и аналогичном объекте на 135 000 кв. м в городе Чапаевске. Арендатором всех этих площадей выступает онлайн-ритейлер Ozon.
Стороны достигли договоренностей по этой сделке еще в прошлом году, но когда она была закрыта – точно неизвестно, говорят собеседники «Ведомостей». Источник, близкий к одной из участвующих в сделке компаний, утверждает, что это случилось еще в 2021 г., но двое консультантов уверяют, что все юридические формальности были завершены только сейчас. В любом случае ни PLT, ни PNK group об этом не сообщали. Представитель первой на запрос «Ведомостей» не ответил. Представитель PNK group от комментариев отказался.