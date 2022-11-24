Топ-менеджеры «Билайна» договорились о выкупе российского оператора у Veon

Топ-менеджеры «Билайна» договорились о выкупе российского оператора у VeonГоловной холдинг ожидает выручить до 130 млрд рублей
Топ-менеджеры «Билайна» («Вымпелкома») выкупят российского оператора у материнского холдинга Veon, сообщила российская компания. Сделку планируется завершить до начала июня 2023 г.
«Группа топ-менеджеров компании во главе с генеральным директором Александром Торбаховым заключила соглашение о выкупе компании у холдинга Veon», — отмечается в сообщении «Билайна». В число покупателей вошли исполнительные вице-президенты «Билайна» Светлана Кирсанова (по розничному бизнесу), Максим Зайков (по развитию корпоративного бизнеса) и Валерий Шоржин (по технологическому развитию сети), а также вице-президент по корпоративному развитию, слияниям и поглощениям Ренат Насретдинов, уточняется в заявлении.
«В соответствии с условиями соглашения по сделке Veon выручит от продажи актива 130 млрд руб. Ожидается, что сделка будет завершена не позднее 1 июня 2023 г., с правом сторон на продление данного срока в случае, если не будут получены необходимые лицензии и разрешения регулирующих органов», — отмечается в релизе.
Сделка будет оформлена на компанию ОАО «Коперник-Инвест 3». В «СПАРК-Интерфаксе» указано, что юрлицо было зарегистрировано 14 ноября, гендиректором назван Торбахов.
Российскую компанию оценили примерно в 370 млрд руб., говорится в релизе Veon. Таким образом, «Вымпелком» примет на себя и погасит определенный долг Veon Holdings B.V., что приведет «к значительному сокращению доли заемных средств на балансе Veon», сообщил холдинг. О какой именно части долга будет идти речь, в заявлении не указывалось. Отказался отвечать на этот вопрос и представитель российского подразделения компании.
Акции Veon, которые до сообщения о продаже «Вымпелкома» менеджменту росли почти на 9% по отношению к значениям закрытия торгов 23 ноября, после новости ускорили рост до 15% на Московской бирже. К 16:00 по мск их продавали по 30 руб. за бумагу.
«Ведомости» направили запрос в ФАС.
До этого в ноябре Veon сообщал о поиске российского покупателя на свое российское подразделение. Эта продажа должна снизить для холдинга санкционные риски, говорили тогда аналитики «Ведомостям». Но в этом случае Veon лишается актива, который генерировал почти половину EBITDA и существенную часть денежного потока, отмечал аналитик ИК «Велес Капитал» Артем Михайлин.
Активы всего Veon оцениваются в $16 млрд, долг — в $10,6 млрд, часть этого долга останется за Veon, а часть станет долгом «Билайна», обращает внимание аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. Он предполагает, что из общей суммы долга Veon на «Билайн» может приходиться основная часть. «Это стабильный бизнес на довольно развитом рынке с большой абонентской базой, обычно на него стараются повесить основную часть долга, так как ему есть чем платить, — объясняет аналитик. — Но какая именно часть из него перейдет на “Билайн”, пока неизвестно».
Если бы не долг, сумма сделки могла бы быть в диапазоне $5-8 млрд (300-480 млрд руб. по курсу ЦБ на 24 ноября. — Прим. «Ведомостей»), предполагает Делицын. Он считает, что покупка компании топ-менеджментом может быть осуществлена в кредит. По словам Делицына, менеджмент «Билайна» берет на себя большие риски, так как «на российском рынке нет недостатка в сотовых операторах и перспективы роста очень ограничены». «Стандартный драйвер роста на других рынках — это внедрение стандарта 5G, но в России такой перспективы нет, так как непонятно, будет ли 5G вообще внедряться», — говорит аналитик.
«Вымпелком» в последние годы показывает заметное сокращение выручки как в целом, так и выручки от мобильной связи, отмечает аналитик агентства MForum Алексей Бойко. Это происходит на фоне значительного сокращения абонентской базы. «Частично это результат реализации стратегии компании на улучшение качества абонентской базы — ориентации на лояльных и платежеспособных клиентов, а частично сокращение базы связано со снижением количества мигрантов, прибывавших в Россию, на которых компания долгие годы делала серьезную ставку», — говорит аналитик.
«Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») потерял 4 млн абонентов за год по сравнению с концом III квартала 2021 г., указывал Veon в своей отчетности за III квартал 2022 г. Абонентская база «Вымпелкома» сократилась на 9%, с 50,6 млн до 46 млн пользователей. Выручка российского «Билайна» в III квартале снизилась год к году на 6,1% до 70,7 млрд руб.
«Вымпелком» в последние годы активно перестраивался при новом руководстве, велась активная модернизация сети в ключевых регионах (Москва, Московская область и Санкт Петербург), хотя оператор и отставал от коллег по «большой четверке» телекомкомпаний, указывает аналитик IKS Consulting Максим Савватин. Компания пыталась наверстать упущенные ранее позиции из-за недофинансирования в инфраструктуру, считает он.
По мнению Савватина, продажа актива российскому топ-менеджменту — это ожидаемое событие, которое может позволить оператору усилить позиции в сегменте B2G и развивать новые сервисы в сфере образования, медицины, транспорта и других.