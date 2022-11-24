Топ-менеджеры «Билайна» договорились о выкупе российского оператора у Veon

Если бы не долг, сумма сделки могла бы быть в диапазоне $5-8 млрд (300-480 млрд руб. по курсу ЦБ на 24 ноября. — Прим. «Ведомостей»), предполагает Делицын. Он считает, что покупка компании топ-менеджментом может быть осуществлена в кредит. По словам Делицына, менеджмент «Билайна» берет на себя большие риски, так как «на российском рынке нет недостатка в сотовых операторах и перспективы роста очень ограничены». «Стандартный драйвер роста на других рынках — это внедрение стандарта 5G, но в России такой перспективы нет, так как непонятно, будет ли 5G вообще внедряться», — говорит аналитик.