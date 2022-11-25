Трубники просят централизовать закупки для газификации регионов

Фонд развития трубной промышленности (ФРТП, лобби крупных производителей отрасли) предложил Минэнерго и Минпромторгу проработать вопрос об организации закупок труб для программы газификации России крупными лотами по долгосрочным договорам. Об этом рассказали «Ведомостям» три источника, знакомых с ходом проработки инициативы. По мнению фонда, такие закупки можно осуществлять через единого федерального оператора программы газификации, в роли которого выступает структура «Газпрома» «Газпром газификация», либо региональных операторов.