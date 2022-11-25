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Трубники просят централизовать закупки для газификации регионов

Это должно устранить серые схемы и повысить спрос на трубы
Василий Милькин
Источник в одной из компаний трубной отрасли пояснил, что сейчас часть труб для газификации приобретается подрядчиками по серым схемам / Андрей Гордеев / Ведомости

Фонд развития трубной промышленности (ФРТП, лобби крупных производителей отрасли) предложил Минэнерго и Минпромторгу проработать вопрос об организации закупок труб для программы газификации России крупными лотами по долгосрочным договорам. Об этом рассказали «Ведомостям» три источника, знакомых с ходом проработки инициативы. По мнению фонда, такие закупки можно осуществлять через единого федерального оператора программы газификации, в роли которого выступает структура «Газпрома» «Газпром газификация», либо региональных операторов.

Директор ФРТП Александр Семенчишин выступил с предложением централизации закупок труб на совещании координационного совета металлургической промышленности при Минпромторге в начале ноября, уточняет один из собеседников «Ведомостей». Предложение также было направлено в Минэнерго, утверждают два источника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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