Трубники просят централизовать закупки для газификации регионов

Трубники просят централизовать закупки для газификации регионовЭто должно устранить серые схемы и повысить спрос на трубы
Фонд развития трубной промышленности (ФРТП, лобби крупных производителей отрасли) предложил Минэнерго и Минпромторгу проработать вопрос об организации закупок труб для программы газификации России крупными лотами по долгосрочным договорам. Об этом рассказали «Ведомостям» три источника, знакомых с ходом проработки инициативы. По мнению фонда, такие закупки можно осуществлять через единого федерального оператора программы газификации, в роли которого выступает структура «Газпрома» «Газпром газификация», либо региональных операторов.
Директор ФРТП Александр Семенчишин выступил с предложением централизации закупок труб на совещании координационного совета металлургической промышленности при Минпромторге в начале ноября, уточняет один из собеседников «Ведомостей». Предложение также было направлено в Минэнерго, утверждают два источника.