Red Wings ожидает получения четырех самолетов Ту-204/214 в ближайшие два года

По словам одного из них, надо выполнить форму обслуживания на самолетах, затем замену или продление ресурсов агрегатов. «Указанные сроки взяты не с потолка. Мы понимаем, что к весне 2023 г. два самолета сможем сделать, а вот еще два самолета точно не успеем. Потому что нужен капремонт двигателя, а это долгосрочные позиции», – пояснил источник, близкий к ОАК. По его словам, капремонта двигателя занимает в районе девяти месяцев.