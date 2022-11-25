Red Wings ожидает получения четырех самолетов Ту-204/214 в ближайшие два года

Red Wings ожидает получения четырех самолетов Ту-204/214 в ближайшие два годаДва самолета авиакомпания получит в следующем году, еще два – в 2024 году
Авиакомпания Red Wings получит в лизинг четыре самолета Ту-204/214 в ближайшие два года, сообщили «Ведомостям» два источника, близких к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех»). По их словам, после прохождения ремонта один Ту-204 и один Ту-214 будут переданы авиакомпании весной 2023 г. Еще один Ту-204 и Ту-214 Red Wings получит весной 2024 г., рассказали собеседники «Ведомостей».
По словам одного из них, надо выполнить форму обслуживания на самолетах, затем замену или продление ресурсов агрегатов. «Указанные сроки взяты не с потолка. Мы понимаем, что к весне 2023 г. два самолета сможем сделать, а вот еще два самолета точно не успеем. Потому что нужен капремонт двигателя, а это долгосрочные позиции», – пояснил источник, близкий к ОАК. По его словам, капремонта двигателя занимает в районе девяти месяцев.