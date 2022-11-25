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Red Wings ожидает получения четырех самолетов Ту-204/214 в ближайшие два года

Два самолета авиакомпания получит в следующем году, еще два – в 2024 году
Инна Сидоркова
Red Wings – это одна из немногих российских авиакомпаний с богатым опытом эксплуатации самолетов Ту-204/214 / Андрей Махонин / Ведомости

Авиакомпания Red Wings получит в лизинг четыре самолета Ту-204/214 в ближайшие два года, сообщили «Ведомостям» два источника, близких к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех»). По их словам, после прохождения ремонта один Ту-204 и один Ту-214 будут переданы авиакомпании весной 2023 г. Еще один Ту-204 и Ту-214 Red Wings получит весной 2024 г., рассказали собеседники «Ведомостей».

По словам одного из них, надо выполнить форму обслуживания на самолетах, затем замену или продление ресурсов агрегатов. «Указанные сроки взяты не с потолка. Мы понимаем, что к весне 2023 г. два самолета сможем сделать, а вот еще два самолета точно не успеем. Потому что нужен капремонт двигателя, а это долгосрочные позиции», – пояснил источник, близкий к ОАК. По его словам, капремонта двигателя занимает в районе девяти месяцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных