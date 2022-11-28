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Израильская On Clinic International ушла из России

Ее местный бизнес приобрел холдинг «Медскан», среди акционеров которого есть структура «Росатома»
Анна Киселева
«Медскан» занимает 13-е место с выручкой 4,3 млрд руб. Вместе с «Медикал он груп» она достигает почти 7,3 млрд руб., что эквивалентно шестой строчке рейтинга / t.me/medscan_moscow

Холдинг «Медскан» купил российский бизнес израильской сети медицинских центров On Clinic International – «Медикал он груп». Об этом «Ведомостям» сообщил мажоритарный акционер «Медскана» Евгений Туголуков. Представители Мары Вайсман и Алекса Каневского, которым принадлежало 100% «Медикал он груп», эту информацию подтвердили. Сумма сделки не раскрывается. Источник, близкий к одной из сторон, говорит, что она составила 1,68 млрд руб., что соответствует четырем годовым показателям EBITDA «Медикал он груп».

«Медикал он груп», созданная основателем On Clinic в Израиле Борисом Вайсманом, работает в России с 1997 г. Изначально она специализировалась на лечении сексуальных дисфункций у мужчин, а позже – на проктологии, дерматологии, гинекологии, флебологии, амбулаторной хирургии и т. д. В параметр сделки вошли 23 многопрофильных клиники в 15 российских регионах: в Перми, Хабаровске, Белгороде, Санкт-Петербурге, Севастополе и других городах. «Медикал он груп» открывала региональные клиники в партнерстве с местными инвесторами, 12 клиник продолжают работать именно по партнерской модели, рассказал Каневский, который с мая занимает должность генерального директора ГК «Медскан». Выручка «Медикал он груп» по итогам 2021 г. составила 2,97 млрд руб. Чистая прибыль – 350 млн руб., в 2022 г. этот показатель ожидается на уровне 400 млн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных