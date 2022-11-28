Израильская On Clinic International ушла из России

«Медикал он груп», созданная основателем On Clinic в Израиле Борисом Вайсманом, работает в России с 1997 г. Изначально она специализировалась на лечении сексуальных дисфункций у мужчин, а позже – на проктологии, дерматологии, гинекологии, флебологии, амбулаторной хирургии и т. д. В параметр сделки вошли 23 многопрофильных клиники в 15 российских регионах: в Перми, Хабаровске, Белгороде, Санкт-Петербурге, Севастополе и других городах. «Медикал он груп» открывала региональные клиники в партнерстве с местными инвесторами, 12 клиник продолжают работать именно по партнерской модели, рассказал Каневский, который с мая занимает должность генерального директора ГК «Медскан». Выручка «Медикал он груп» по итогам 2021 г. составила 2,97 млрд руб. Чистая прибыль – 350 млн руб., в 2022 г. этот показатель ожидается на уровне 400 млн руб.