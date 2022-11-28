Израильская On Clinic International ушла из России

Израильская On Clinic International ушла из РоссииЕе местный бизнес приобрел холдинг «Медскан», среди акционеров которого есть структура «Росатома»
Холдинг «Медскан» купил российский бизнес израильской сети медицинских центров On Clinic International – «Медикал он груп». Об этом «Ведомостям» сообщил мажоритарный акционер «Медскана» Евгений Туголуков. Представители Мары Вайсман и Алекса Каневского, которым принадлежало 100% «Медикал он груп», эту информацию подтвердили. Сумма сделки не раскрывается. Источник, близкий к одной из сторон, говорит, что она составила 1,68 млрд руб., что соответствует четырем годовым показателям EBITDA «Медикал он груп».
«Медикал он груп», созданная основателем On Clinic в Израиле Борисом Вайсманом, работает в России с 1997 г. Изначально она специализировалась на лечении сексуальных дисфункций у мужчин, а позже – на проктологии, дерматологии, гинекологии, флебологии, амбулаторной хирургии и т. д. В параметр сделки вошли 23 многопрофильных клиники в 15 российских регионах: в Перми, Хабаровске, Белгороде, Санкт-Петербурге, Севастополе и других городах. «Медикал он груп» открывала региональные клиники в партнерстве с местными инвесторами, 12 клиник продолжают работать именно по партнерской модели, рассказал Каневский, который с мая занимает должность генерального директора ГК «Медскан». Выручка «Медикал он груп» по итогам 2021 г. составила 2,97 млрд руб. Чистая прибыль – 350 млн руб., в 2022 г. этот показатель ожидается на уровне 400 млн руб.