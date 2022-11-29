В «Пулково» подсчитали приток пассажиров от введения безвизового режима с Азией и Ближним Востоком

В «Пулково» подсчитали приток пассажиров от введения безвизового режима с Азией и Ближним ВостокомЭти направления заменят аэропорту потерянную из-за санкций Европу
Введение безвизового режима или электронной визы со странами Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока позволит аэропорту «Пулково» привлечь дополнительно до 2,5 млн пассажиров в год. С таким прогнозом в рамках форума «Крылья России» выступила директор по авиационной коммерции компании «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) Асият Халваши. ВВСС – управляющая компания аэропорта «Пулково».
По ее словам, речь идет о таких странах, как Индия, Саудовская Аравия, Вьетнам, ОАЭ, Оман, Катар, Бахрейн, Венесуэла. «Мы ведем переговоры со странами с высоким выездным потенциалом к нам, поэтому не рассматривали Египет или Кубу», – пояснила Халваши «Ведомостям». Она отметила, что в общей сложности к сотрудничеству готовы уже несколько десятков авиакомпаний из указанных государств.
«Ведомости» направили запрос представителям МИДа и Минтранса.
Международный пассажир приносит аэропорту больше выручки, чем внутренний, отметила Халваши. Обычно авиакомпании на международных линиях заказывают в аэропортах больший и зачастую более дорогой набор услуг, чем на внутренних, отметил редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. На внутренних рейсах авиакомпания старается минимизировать стоимость авиабилета, заказывая более бюджетные услуги, пояснил он. «Плюс на международных линиях пассажир обычно тратит больше денег в самом аэропорту – на duty free, сувениры и т. д.», – подытожил эксперт. Кроме того, тарифы на обслуживание международных рейсов в аэропортах выше.
Что такое ВВСС
ВВСС управляет аэропортом «Пулково» с 29 апреля 2010 г. В 2009 г. для финансирования проекта был создан консорциум, состоявший из «ВТБ капитала», международного оператора аэропортов Fraport и инвестиционной бизнес-группы «Копелузос». Этот консорциум, ОАО «Аэропорт Пулково» и правительство Санкт-Петербурга подписали концессионный договор на развитие «Пулково» до 2039 г. По его условиям с 2013 г. ВВСС выплачивает Петербургу 11,5% прибыли от проектной деятельности помимо налогов. Пассажиропоток «Пулково» по итогам 2022 г. сохранится на уровне предыдущего года и составит 18 млн человек, заявила Халваши. Из них более 2 млн человек – международные пассажиры, свыше 11 млн – пассажиры региональных направлений, примерно 4,5 млн придется на московское направление, уточнила она.
До введения санкций в «Пулково» основную часть международного потока составляли европейские направления, напомнила Халваши. «В 2019 г. международный пассажиропоток «Пулково» превышал 7 млн, а по итогам 2022 г. он будет чуть больше 2 млн», – рассказала она. По ее словам, после закрытия европейских направлений аэропорт направил внимание в сторону Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки: «Это в общей сложности примерно 3,5 млрд человек». «Мы решили работать с этим рынком. За последние два месяца облетали около десятка стран, провели встречи с туристическими компаниями и авиакомпаниями, базирующимися там, по поводу открытия прямых рейсов в Санкт-Петербург», – сообщила Халваши. Отношение к предложению было положительное, добавила она.
Но на пути к реализации задуманного возникает ряд проблем, отметила Халваши. Первая, по ее словам, – это визовый барьер, вторая – необходимость либерализации соглашений о воздушном транспорте, которую «Пулково» обсуждает сейчас с Минтрансом. «Сейчас в рамках этого соглашения только ограниченное количество назначенных перевозчиков может летать в Россию – в определенные города и обозначенное количество раз. Мы выступаем за отмену таких ограничений», – сообщила она. Решение этих вопросов позволит аэропортам начать привлекать пассажиропоток, развивать его и оставаться на плаву без субсидий и господдержки, подытожила Халваши.
Позиция правительства в целом по либерализации визовых мероприятий и стимулированию въездного туризма наиболее ярко проявилась в период проведения в России Чемпионата мира по футболу, отмечает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Тогда по визовому режиму были реализованы буквально экстраординарные меры, отмечает он. «Сейчас в целом нужно решать вопросы привлечения туристов из-за рубежа, что довольно актуально для многих городов, и заново выстраивать экономические, культурные и прочие партнерства с новыми странами. Поэтому принятие решений о либерализации визового режима выглядит, безусловно, логично», – заключил эксперт.