В «Пулково» подсчитали приток пассажиров от введения безвизового режима с Азией и Ближним Востоком

Что такое ВВСС

ВВСС управляет аэропортом «Пулково» с 29 апреля 2010 г. В 2009 г. для финансирования проекта был создан консорциум, состоявший из «ВТБ капитала», международного оператора аэропортов Fraport и инвестиционной бизнес-группы «Копелузос». Этот консорциум, ОАО «Аэропорт Пулково» и правительство Санкт-Петербурга подписали концессионный договор на развитие «Пулково» до 2039 г. По его условиям с 2013 г. ВВСС выплачивает Петербургу 11,5% прибыли от проектной деятельности помимо налогов. Пассажиропоток «Пулково» по итогам 2022 г. сохранится на уровне предыдущего года и составит 18 млн человек, заявила Халваши. Из них более 2 млн человек – международные пассажиры, свыше 11 млн – пассажиры региональных направлений, примерно 4,5 млн придется на московское направление, уточнила она.