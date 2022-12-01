Татарская ICL запустит производство материнских плат в 2023 году

Главной проблемой локализации является отсутствие у российских компаний компетенций в проектировании материнских плат и невозможность выстроить номенклатуру мелких поставщиков, предупреждает исполнительный директор Ассоциации производителей электроники Иван Покровский. «Тот, кто проектирует системную плату, управляет номенклатурой компонентов, которые используются в их производстве. Если компания берет референтный дизайн, купленный у зарубежного партнера, она попадает в ловушку и будет зависеть от всей цепочки кооперации, в которую входят производители микрокомпонентов из разных стран. А откуда они берутся и на что их можно заменить, российский производитель не знает, потому что раньше только монтировал по чужой документации», – объясняет Покровский.