Татарская ICL запустит производство материнских плат в 2023 году

Татарская ICL запустит производство материнских плат в 2023 годуПлаты будут совместимы с отечественными процессорами «Байкал» и «Эльбрус»
Татарстанская группа ICL запустит производство материнских плат в III квартале 2023 г., заявил гендиректор АО «Айсиэл-КПО ВС» Евгений Степанов на заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» в Казани 29 ноября. В начале года предприятия займется поверхностным монтажом, однако к концу года планируется запустить печать собственных плат, пояснил он.
«В I квартале запускаем сборочное производство, новые конвейерные линии. А в III квартале – собственно производство материнских плат», – сказал Степанов, отвечая на вопрос президента Татарстана Рустама Минниханова о сроках запуска завода. По его словам, на первом этапе проектная мощность составит 300 000 плат в год, после чего будет постепенно наращиваться до 1 млн штук в год.
Строительство нового завода ГК ICL началось в конце 2021 г. Общая стоимость инвестпроекта оценивается в 3,7 млрд руб., но 2 млрд руб. взяла на себя управляющая компания ОЭЗ «Иннополис», уточнил «Ведомостям» представитель ICL. «Первоначальные госинвестиции в 2 млрд руб. на строительство завода были предоставлены в соответствии с постановлением правительства РФ № 1119, которое предусматривает возмещение средств, потраченных на инфраструктуру», – сообщил представитель пресс-службы «Иннополиса».
ICL также ведет переговоры о привлечении заемного финансирования для закупки технологического оборудования, сообщил представитель ICL «Ведомостям». Компания планирует подать повторную заявку в Фонд развития промышленности для получения льготного кредита, добавил он. Сумму запрашиваемого кредита он не назвал.
Ожидается, что здание завода будет введено в эксплуатацию в начале 2023 г. Первоначально завод будет заниматься поверхностным монтажом материнских плат, а печать плат станет следующим этапом, рассказал представитель ICL. «Материнские платы будут собираться для настольных компьютеров, мобильных, северных систем, и у них будут различные конфигурации, в зависимости от запроса», — добавил он.
Каким образом ICL намерена локализовать производство материнских плат, представитель компании не поясняет. По словам руководителя службы маркетинга компании Альбины Сабировой, платы будут производиться для отечественных процессоров всех типов, включая «Байкал» и «Эльбрус». Но пока не определена и модель чипсетов, которые будут встраиваться в плату, уточнила она. «Здесь все зависит от доступности процессоров. Какие будут доступны на рынке, такие платы и будем делать», — сказала Сабирова. По ее словам, специалисты компании в этом году разработали плату для серверного процессора Baikal-S.
На первом этапе платы будут использоваться для собственных нужд: ICL собирает ПК, ноутбуки, планшеты, моноблоки, серверы, системы хранения данных под собственным брендом. Кроме автоматических линий для монтажа плат компания намерена расширить сборку компьютерной техники до 600 000 единиц в год. По словам Сабировой, компьютерная техника разработчика сейчас поставляется в сферы образования и здравоохранения. То есть для предприятия критически важно, чтобы материнская плата соответствовала базовым требованиям реестра Минпромторга, чтобы компьютеры на ее основе смогли и дальше поставляться в госструктуры, пояснила она.
Производство материнских плат позволит ICL не только повысить уровень локализации продукции, но и стать поставщиком для других игроков рынка, которые представлены на рынке госзаказа, объясняют опрошенные «Ведомостями» эксперты. «Чтобы получить госзаказ, продукция должна быть включена в реестры российской радиоэлектронной продукции Минпромторга, – объясняет гендиректор «Промобит» Максим Копосов. – Их два, они установлены постановлением правительства РФ № 719 и № 878. Согласно им каждый конкретный вида продукции, будь то сервер или ПУ, оценивается по уровню локализации. Оценка локализации считается в баллах».
«Производство собственных плат является обязательным для некоторых видов ПК, а для некоторых видов техники дает огромное количество баллов. Если ее не локализовать в РФ, то доступ на рынок госзаказа будет закрыт», – пояснил топ-менеджер. Не имеет особого значения, каким образом произведена плата – поверхностным монтажом или по полному циклу, отметил Копосов.
Раньше платы привозились в основном из Китая и азиатских стран, так как они обходились дешевле, объясняет Копосов. «Какой смысл инвестировать миллиарды, если дешевле привезти из Китая?» — рассуждает эксперт.
В России монтажом материнских плат занимаются несколько компаний, в том числе «Резонит» и TePro. Кроме того, ведут строительство заводов материнских плат другие игроки рынка – «Аквариус», «Депо», «Рекорд». Также компания «Ядро» («КНС Групп») анонсировала начало строительства завода полного цикла по выпуску плат в декабре 2021 г. в Дубне. Объем инвестиций на первом этапе превысит 6 млрд руб., заявлял губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Главной проблемой локализации является отсутствие у российских компаний компетенций в проектировании материнских плат и невозможность выстроить номенклатуру мелких поставщиков, предупреждает исполнительный директор Ассоциации производителей электроники Иван Покровский. «Тот, кто проектирует системную плату, управляет номенклатурой компонентов, которые используются в их производстве. Если компания берет референтный дизайн, купленный у зарубежного партнера, она попадает в ловушку и будет зависеть от всей цепочки кооперации, в которую входят производители микрокомпонентов из разных стран. А откуда они берутся и на что их можно заменить, российский производитель не знает, потому что раньше только монтировал по чужой документации», – объясняет Покровский.
В случае с компонентами нужно заменить не одну печатную плату, а найти сотни поставщиков, провести переговоры и организовать цепочки поставок по миру, говорит Покровский. «Сегодня санкционные ограничения на компоненты гораздо жестче, чем на готовую технику. Привезти в РФ ноутбук и сервер можно, а вот микросхемы поставлять запрещено», — резюмировал он.
Представитель компании «Ядро» не ответил на запрос «Ведомостей» к моменту публикации.