Модернизация аэропортов в регионах потребует 90 млрд рублей частных средств

Модернизация аэропортов в регионах потребует 90 млрд рублей частных средствПри объеме текущей госпрограммы по их развитию до 2024 года почти в 267,5 млрд рублей
Развитие и модернизация региональных аэропортов потребуют порядка 90 млрд руб. частных инвестиций до 2024 г., заявил 29 ноября на конференции «Развитие аэропортов – 2022» Дмитрий Твардовский, первый заместитель гендиректора «ИнфраВЭБ» (проектная компания госинститута). За основу расчета взята необходимость найти внебюджетные средства на модернизацию 16 аэропортов, которые входят в федеральный проект «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» комплексного плана развития магистральной инфраструктуры (КПМИ), пояснил «Ведомостям» представитель «ИнфраВЭБ». В частности, речь идет об аэропортах Петропавловска-Камчатского, Новосибирска, Воронежа, Ставрополя, Мурманска, Грозного и др.
Федеральный проект по аэропортам в рамках КПМИ рассчитан на шесть лет до 2024 г. и предполагает объем бюджетного финансирования в размере 267,5 млрд руб. Его основная задача – реконструкция взлетно-посадочных полос в 48 аэропортах и восстановление вспомогательной инфраструктуры (рулежные дорожки, перроны, ангары и проч.) в 20 аэропортах. Особое внимание уделяется Дальневосточному федеральному округу, где находится 38 аэропортов, планируемых к модернизации.