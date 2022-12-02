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Модернизация аэропортов в регионах потребует 90 млрд рублей частных средств

При объеме текущей госпрограммы по их развитию до 2024 года почти в 267,5 млрд рублей
Инна Сидоркова
Аэропорты Новосибирска и Ставрополя могут стать хорошими хабами для дальнейших перелетов на Дальний Восток и Северный Кавказ / Ведомости

Развитие и модернизация региональных аэропортов потребуют порядка 90 млрд руб. частных инвестиций до 2024 г., заявил 29 ноября на конференции «Развитие аэропортов – 2022» Дмитрий Твардовский, первый заместитель гендиректора «ИнфраВЭБ» (проектная компания госинститута). За основу расчета взята необходимость найти внебюджетные средства на модернизацию 16 аэропортов, которые входят в федеральный проект «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» комплексного плана развития магистральной инфраструктуры (КПМИ), пояснил «Ведомостям» представитель «ИнфраВЭБ». В частности, речь идет об аэропортах Петропавловска-Камчатского, Новосибирска, Воронежа, Ставрополя, Мурманска, Грозного и др.

Федеральный проект по аэропортам в рамках КПМИ рассчитан на шесть лет до 2024 г. и предполагает объем бюджетного финансирования в размере 267,5 млрд руб. Его основная задача – реконструкция взлетно-посадочных полос в 48 аэропортах и восстановление вспомогательной инфраструктуры (рулежные дорожки, перроны, ангары и проч.) в 20 аэропортах. Особое внимание уделяется Дальневосточному федеральному округу, где находится 38 аэропортов, планируемых к модернизации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных