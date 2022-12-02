Модернизация аэропортов в регионах потребует 90 млрд рублей частных средств

Федеральный проект по аэропортам в рамках КПМИ рассчитан на шесть лет до 2024 г. и предполагает объем бюджетного финансирования в размере 267,5 млрд руб. Его основная задача – реконструкция взлетно-посадочных полос в 48 аэропортах и восстановление вспомогательной инфраструктуры (рулежные дорожки, перроны, ангары и проч.) в 20 аэропортах. Особое внимание уделяется Дальневосточному федеральному округу, где находится 38 аэропортов, планируемых к модернизации.