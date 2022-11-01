Все российские авиакомпании перешли на отечественные системы бронирования

Все российские авиакомпании перешли на отечественные системы бронированияПоследним совершившим переход стал «Аэрофлот»
53 российские авиакомпании полностью перешли на отечественные автоматизированные системы оформления воздушных перевозок, сообщили в пресс-службе Минтранса. «В результате обеспечены информационная безопасность и защита персональных данных пассажиров и экипажей, независимость пассажирских перевозок от иностранных систем, возможных сбоев и отключений», — подчеркнули в Министерстве.
Ранее большинство крупных российских перевозчиков использовали иностранные системы обслуживания пассажиров: «Аэрофлот» и «Россия» – американскую Sabre, «Победа» – Navitaire, «Уральские авиалинии» и S7 Airlines – испанскую Amadeus (ей принадлежит Navitaire). Чтобы обезопасить персональные данные пассажиров и обеспечить технологическую независимость, еще летом 2019 г. правительство выпустило постановление № 955, согласно которому перевозчики должны были локализовать инвенторные системы на территории России до конца октября 2021 г. Но из-за пандемии коронавируса Минтранс перенес требования на один год – до конца октября 2022 г.
Крупные перевозчики также ожидали, что иностранные провайдеры перенесут свои серверы в Россию. О планах локализации заявляла американская компания Sabre. Для этого она в 2019 г. создала совместное предприятие «Сейбр интергрупп» с системным интегратором Integro Technologies (у каждого по 50%). В конце мая 2021 года сообщала о локализации персональных данных пассажиров России в российском облаке и испанская Amadeus. Но после 24 февраля это уже было не актуально. В августе правительство выпустило директиву № 1393, согласно которой системы бронирования должны принадлежать государству или организациям, среди акционеров которых нет иностранцев и россиян с двойным гражданством. Также автоматизированная система и все ее элементы не должны иметь функций принудительного обновления и управления из-за рубежа. Все эти меры должны помочь избежать сбоев в работе авиакомпаний, «которые могут возникнуть, если собственники зарубежных информационных систем введут ограничения на их использование», говорится в описании постановления.
Авиакомпании выбирали из двух российских систем. Первая – «Леонардо», разработчиком которой является компания «Сирена Трэвел» в партнерстве с Госкорпорацией Ростех, вторая — «ТАИС» (разработчик — компания «ОРС»). По словам заместителя гендиректора госкорпорации Ростех Александра Назарова, «Леонардо» на сегодняшний день пользуется 68 компаний, из них 50 – российских с суммарным объемом перевозок порядка 45 миллионов пассажиров в год.
Авиакомпания «Победа» в условиях экстренной миграции перешла на отечественную систему «Леонардо» 1 июня. «Аэрофлот» завершил переход на «Леонардо» 29 октября. Переход предусматривал и регулярные рейсы дочерней авиакомпании «Россия».
Авиакомпания «Уральские авиалинии» перешла на «Леонардо» 2 октября.
S7 Airlines перешла на российскую систему бронирования авиабилетов OPC 26 октября. Процесс технического перехода занял всего 13 часов. Еще продолжается процесс настройки систем, но все основные сервисы для наших пассажиров успешно работают, отметил заместитель генерального директора по информационным технологиям S7 Group Руслан Верещагин. «В настоящее время совместно c зарубежными коллегами ведется работа по удалению данных о наших пассажирах из IT- систем Amadeus», – добавил он.
Российские авиакомпании и разработчики систем обеспечили миграцию в сложных условиях из-за отказа западных партнеров предоставить исходные данные, заявил заместитель министра транспорта России Дмитрий Баканов. «Переход на российские системы бронирования обеспечивает информационную безопасность перевозок, бесперебойное авиасообщение и исключает угрозу утечки персональных данных пассажиров и экипажей», — подчеркнул он.