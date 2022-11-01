Все российские авиакомпании перешли на отечественные системы бронирования

Крупные перевозчики также ожидали, что иностранные провайдеры перенесут свои серверы в Россию. О планах локализации заявляла американская компания Sabre. Для этого она в 2019 г. создала совместное предприятие «Сейбр интергрупп» с системным интегратором Integro Technologies (у каждого по 50%). В конце мая 2021 года сообщала о локализации персональных данных пассажиров России в российском облаке и испанская Amadeus. Но после 24 февраля это уже было не актуально. В августе правительство выпустило директиву № 1393, согласно которой системы бронирования должны принадлежать государству или организациям, среди акционеров которых нет иностранцев и россиян с двойным гражданством. Также автоматизированная система и все ее элементы не должны иметь функций принудительного обновления и управления из-за рубежа. Все эти меры должны помочь избежать сбоев в работе авиакомпаний, «которые могут возникнуть, если собственники зарубежных информационных систем введут ограничения на их использование», говорится в описании постановления.