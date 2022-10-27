Как авиакомпании переходят на отечественные системы бронирования

Как авиакомпании переходят на отечественные системы бронированияУже до конца года российские разработчики увеличат свою долю на этом рынке до 100%, подсчитали «Ведомости»
В конце мая в аэропорту «Домодедово» сотни пассажиров томились в большой очереди у стоек «Уральских авиалиний», чтобы пройти регистрацию на рейс. Тогда большие очереди авиакомпания объяснила сбоем в регистрационной системе Amadeus. Чтобы продолжить работу в штатном режиме, перевозчику пришлось экстренно перейти на резервную автоматизированную систему обслуживания пассажиров и багажа «Астра». Эта отечественная разработка наряду с автоматизированной системой оформления воздушных перевозок «Леонардо» принадлежит компании «Сирена-трэвел» (аффилирована с госкорпорацией «Ростех»).
Инцидент с «Уральскими авиалиниями» лишь подтверждает необходимость перехода российских авиакомпаний на отечественные системы обслуживания пассажиров, говорит заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники Руслан Пермяков. Казалось бы, система не работала всего полтора часа, а какой транспортный коллапс случился в аэропорту. «Что было бы, если бы иностранные провайдеры внезапно отключили российские компании от своих инвенторных систем, где хранятся все данные о работе авиаперевозчиков? – размышляет он. – Работа может встать на несколько месяцев, и пассажиры не смогут ни билет купить, ни на рейс зарегистрироваться – это был бы невиданный коллапс в истории гражданской авиации».
Теперь на российские системы переходят крупнейшие российские авиакомпании – «Аэрофлот», «Россия» и S7. На этом фоне местные провайдеры уже к концу 2022 г. могут увеличить свою долю на российском рынке до 100% – это были последние перевозчики, использовавшие иностранные системы бронирования. На конец 2021 г. иностранные провайдеры занимали около 65% российского рынка, «Леонардо» – чуть больше 33%, а на «Онлайн резервейшн систем» (ОРС, мажоритарным акционером которой является совладелец аэропорта «Внуково» и авиакомпании «Азимут» Виталий Ванцев) приходилось около 2% рынка, писали ранее «Ведомости». Сам рынок управляющий партнер Skolkovo Ventures Станислав Колесниченко оценивает от 15 млрд до 30 млрд руб. в год. Итоговая цифра зависит от размера комиссии, которую берут системы бронирования, поясняет он. По его словам, в среднем размер комиссии составляет 2,5–5% от стоимости билета.
«Ведомости» разбирались, с какими проблемами сталкиваются перевозчики при переходе на отечественное программное обеспечение (ПО) и смогут ли местные провайдеры полностью заменить иностранные аналоги.