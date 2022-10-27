Как авиакомпании переходят на отечественные системы бронирования

Теперь на российские системы переходят крупнейшие российские авиакомпании – «Аэрофлот», «Россия» и S7. На этом фоне местные провайдеры уже к концу 2022 г. могут увеличить свою долю на российском рынке до 100% – это были последние перевозчики, использовавшие иностранные системы бронирования. На конец 2021 г. иностранные провайдеры занимали около 65% российского рынка, «Леонардо» – чуть больше 33%, а на «Онлайн резервейшн систем» (ОРС, мажоритарным акционером которой является совладелец аэропорта «Внуково» и авиакомпании «Азимут» Виталий Ванцев) приходилось около 2% рынка, писали ранее «Ведомости». Сам рынок управляющий партнер Skolkovo Ventures Станислав Колесниченко оценивает от 15 млрд до 30 млрд руб. в год. Итоговая цифра зависит от размера комиссии, которую берут системы бронирования, поясняет он. По его словам, в среднем размер комиссии составляет 2,5–5% от стоимости билета.