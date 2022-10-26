«Аэрофлот» предупредил о технических работах при переходе на новую систему бронирования
«Аэрофлот» планирует завершить переход на российскую систему бронирования с 29 по 30 октября, при проведении технических работ основные онлайн-сервисы будут недоступны. Их работу планируется возобновить в 16:00 30 октября, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
В компании подчеркнули, что во время перехода на отечественную систему бронирования все запланированные рейсы будут выполняться по расписанию.
«При этом, в связи с проведением технических работ, необходимых для перехода на новую систему, начиная с 14:00 по московскому времени (мск) 29 октября и до окончания технических работ в 16:00 мск 30 октября 2022 года, на сайте и в мобильном приложении Аэрофлота полностью будут недоступны сервисы по бронированию, покупке, обмену и возврату авиабилетов, дополнительных и специальных услуг, а также онлайн-регистрация на рейсы Аэрофлота и рейсы под кодом SU с номерами 5400-5799 и 5950-6999 авиакомпаний «Аврора» и «Россия»», — следует из сообщения.
Контакт-центр и офисы собственных продаж «Аэрофлота» будут работать в обычном режиме, расписание рейсов и онлайн-табло также будут доступны на сайте компании в период проведения технических работ. Однако мобильное приложение «Аэрофлота» будет заблокировано с 14:00 мск 29 октября. Пользователи с устройствами на Android должны будут установить его новую версию, а на iOS оно больше не будет доступно вообще. В связи с этим пользователям устройств на iOS рекомендуется установить ярлык сайта на экран мобильного устройства.
«О возобновлении возможности оформления бронирований, покупки, обмена и возврата билетов и дополнительных услуг, а также онлайн-регистрации на рейс мы проинформируем дополнительно», — добавили в пресс-службе.
1 июня «Победа» перешла на систему бронирования билетов «Ростеха» — «Леонардо». Российская система должна защитить авиакомпанию и пассажиров от возможных сбоев при отключении иностранных систем бронирования.