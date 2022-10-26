«Аэрофлот» предупредил о технических работах при переходе на новую систему бронирования

«При этом, в связи с проведением технических работ, необходимых для перехода на новую систему, начиная с 14:00 по московскому времени (мск) 29 октября и до окончания технических работ в 16:00 мск 30 октября 2022 года, на сайте и в мобильном приложении Аэрофлота полностью будут недоступны сервисы по бронированию, покупке, обмену и возврату авиабилетов, дополнительных и специальных услуг, а также онлайн-регистрация на рейсы Аэрофлота и рейсы под кодом SU с номерами 5400-5799 и 5950-6999 авиакомпаний «Аврора» и «Россия»», — следует из сообщения.