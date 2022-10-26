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Бизнес

«Аэрофлот» предупредил о технических работах при переходе на новую систему бронирования

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«Аэрофлот» планирует завершить переход на российскую систему бронирования с 29 по 30 октября, при проведении технических работ основные онлайн-сервисы будут недоступны. Их работу планируется возобновить в 16:00 30 октября, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

В компании подчеркнули, что во время перехода на отечественную систему бронирования все запланированные рейсы будут выполняться по расписанию.

«При этом, в связи с проведением технических работ, необходимых для перехода на новую систему, начиная с 14:00 по московскому времени (мск) 29 октября и до окончания технических работ в 16:00 мск 30 октября 2022 года, на сайте и в мобильном приложении Аэрофлота полностью будут недоступны сервисы по бронированию, покупке, обмену и возврату авиабилетов, дополнительных и специальных услуг, а также онлайн-регистрация на рейсы Аэрофлота и рейсы под кодом SU с номерами 5400-5799 и 5950-6999 авиакомпаний «Аврора» и «Россия»», — следует из сообщения.

Контакт-центр и офисы собственных продаж «Аэрофлота» будут работать в обычном режиме, расписание рейсов и онлайн-табло также будут доступны на сайте компании в период проведения технических работ. Однако мобильное приложение «Аэрофлота» будет заблокировано с 14:00 мск 29 октября. Пользователи с устройствами на Android должны будут установить его новую версию, а на iOS оно больше не будет доступно вообще. В связи с этим пользователям устройств на iOS рекомендуется установить ярлык сайта на экран мобильного устройства.

«О возобновлении возможности оформления бронирований, покупки, обмена и возврата билетов и дополнительных услуг, а также онлайн-регистрации на рейс мы проинформируем дополнительно», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» с 1 ноября текущего года планирует перейти на отечественную систему бронирования, к 2024 г. у компании должно быть более 80% российского программного обеспечения, к 2027 г. — 100%.

1 июня «Победа» перешла на систему бронирования билетов «Ростеха» — «Леонардо». Российская система должна защитить авиакомпанию и пассажиров от возможных сбоев при отключении иностранных систем бронирования.

Ранее по теме: «Аэрофлот» временно остановит онлайн-регистрацию на рейсы с 26 октября

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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