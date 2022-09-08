«Аэрофлот» с 1 ноября перейдет на отечественную систему бронирования

По его словам, к 2024 г. у компании должно быть более 80% российского программного обеспечения, к 2027 г. — 100%. «Это и коммерческие системы (в том числе по бронированию билетов), и производственные. Задача — чтобы это было по качеству не хуже иностранных аналогов», — заключил гендиректор.