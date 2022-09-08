«Аэрофлот» с 1 ноября перейдет на отечественную систему бронирования
«С 1 ноября мы перейдем на отечественную систему бронирования. Сейчас в компании происходит много изменений и в части цифровой трансформации», — отметил Александровский (цитата по ТАСС).
По его словам, к 2024 г. у компании должно быть более 80% российского программного обеспечения, к 2027 г. — 100%. «Это и коммерческие системы (в том числе по бронированию билетов), и производственные. Задача — чтобы это было по качеству не хуже иностранных аналогов», — заключил гендиректор.
1 июня «Победа» перешла на систему бронирования билетов «Ростеха» — «Леонардо». Российская система должна защитить авиакомпанию и пассажиров от возможных сбоев при отключении иностранных систем бронирования.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.