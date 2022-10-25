«Аэрофлот» временно остановит онлайн-регистрацию на рейсы с 26 октября

«В связи с проведением технических работ с 02:00 мск 26 октября временно приостанавливается онлайн-регистрация на рейсы Аэрофлота (а также рейсы под кодом SU с номерами 5400-5799 и 5950-6999 авиакомпаний «Аврора» и «Россия»). Регистрация на рейс по-прежнему доступна без ограничений в аэропорту вылета», — говорится в сообщении.