«Аэрофлот» временно остановит онлайн-регистрацию на рейсы с 26 октября
«В связи с проведением технических работ с 02:00 мск 26 октября временно приостанавливается онлайн-регистрация на рейсы Аэрофлота (а также рейсы под кодом SU с номерами 5400-5799 и 5950-6999 авиакомпаний «Аврора» и «Россия»). Регистрация на рейс по-прежнему доступна без ограничений в аэропорту вылета», — говорится в сообщении.
Из-за временных ограничений компания попросила пассажиров прибывать в аэропорт заранее, за четыре часа до вылета, для прохождения предполетных формальностей.
Ранее стало известно, что некоторые онлайн-сервисы российской авиакомпании S7 будут временно недоступны с 26 октября из-за перехода компании на отечественную систему бронирования билетов.
В частности, временно не будут доступны онлайн-регистрация, выбор места и добавление багажа на сайте и в приложении, оплата забронированного билета и онлайн-управление бронированием, а также обмен и возврат билета.
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