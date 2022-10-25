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«Аэрофлот» временно остановит онлайн-регистрацию на рейсы с 26 октября

Ведомости

Российская авиакомпания «Аэрофлот» приостанавливает онлайн-регистрацию на рейсы с 02:00 мск 26 октября из-за проведения технических работ, следует из сообщения пресс-службы авиаперевозчика.

«В связи с проведением технических работ с 02:00 мск 26 октября временно приостанавливается онлайн-регистрация на рейсы Аэрофлота (а также рейсы под кодом SU с номерами 5400-5799 и 5950-6999 авиакомпаний «Аврора» и «Россия»). Регистрация на рейс по-прежнему доступна без ограничений в аэропорту вылета», — говорится в сообщении.

Из-за временных ограничений компания попросила пассажиров прибывать в аэропорт заранее, за четыре часа до вылета, для прохождения предполетных формальностей.

Ранее стало известно, что некоторые онлайн-сервисы российской авиакомпании S7 будут временно недоступны с 26 октября из-за перехода компании на отечественную систему бронирования билетов.

В частности, временно не будут доступны онлайн-регистрация, выбор места и добавление багажа на сайте и в приложении, оплата забронированного билета и онлайн-управление бронированием, а также обмен и возврат билета.

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Ранее по теме: Часть онлайн-сервисов S7 будет временно недоступна с 26 октября

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных