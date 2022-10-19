Часть онлайн-сервисов S7 будет временно недоступна с 26 октября

«С 26 октября мы переходим на российскую систему бронирования авиабилетов и регистрации пассажиров. Это не повлияет на полеты: рейсы будут выполняться по расписанию. На время перехода будет приостановлена работа некоторых онлайн-сервисов», – говорится в сообщении.