Часть онлайн-сервисов S7 будет временно недоступна с 26 октября
Некоторые онлайн-сервисы российской авиакомпании S7 будут временно недоступны с 26 октября из-за перехода компании на отечественную систему бронирования билетов, сообщается на сайте авиаперевозчика.
«С 26 октября мы переходим на российскую систему бронирования авиабилетов и регистрации пассажиров. Это не повлияет на полеты: рейсы будут выполняться по расписанию. На время перехода будет приостановлена работа некоторых онлайн-сервисов», – говорится в сообщении.
В частности, временно не будут доступны онлайн-регистрация, выбор места и добавление багажа на сайте и в приложении, оплата забронированного билета и онлайн-управление бронированием, а также обмен и возврат билета.
Программа лояльности S7 Priority также перейдет на новую платформу, из-за чего будут временно недоступны операции с милями.
О переходе с испанской Amadeus на российскую систему бронирования от «Онлайн резервейшн систем» S7 сообщила в мае. Amadeus ранее объявила о приостановке новых коммерческих проектов в РФ.
В конце апреля S7 также приостановила действие соглашения с альянсом Oneworld из-за ограничения международного авиасообщения.
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