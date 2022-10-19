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Часть онлайн-сервисов S7 будет временно недоступна с 26 октября

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Некоторые онлайн-сервисы российской авиакомпании S7 будут временно недоступны с 26 октября из-за перехода компании на отечественную систему бронирования билетов, сообщается на сайте авиаперевозчика.

«С 26 октября мы переходим на российскую систему бронирования авиабилетов и регистрации пассажиров. Это не повлияет на полеты: рейсы будут выполняться по расписанию. На время перехода будет приостановлена работа некоторых онлайн-сервисов», – говорится в сообщении.

В частности, временно не будут доступны онлайн-регистрация, выбор места и добавление багажа на сайте и в приложении, оплата забронированного билета и онлайн-управление бронированием, а также обмен и возврат билета.

Программа лояльности S7 Priority также перейдет на новую платформу, из-за чего будут временно недоступны операции с милями.

О переходе с испанской Amadeus на российскую систему бронирования от «Онлайн резервейшн систем» S7 сообщила в мае. Amadeus ранее объявила о приостановке новых коммерческих проектов в РФ.

В конце апреля S7 также приостановила действие соглашения с альянсом Oneworld из-за ограничения международного авиасообщения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных