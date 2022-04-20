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Бизнес

S7 приостановил действие соглашения с альянсом Oneworld

Ведомости

Российская авиакомпания S7 и альянс Оneworld 19 апреля приостановили действие соглашения из-за ограничения международного авиасообщения, говорится на сайте авиакомпании. 

«В связи с ограничением международного авиасообщения значительно сократилось бизнес-взаимодействие S7 Airlines с альянсом оneworld. В такой ситуации S7 Airlines и оneworld приняли совместное решение с 19 апреля 2022 приостановить действие соглашения. Для пассажиров сохраняются преимущества действующих двусторонних соглашений S7 Airlines с авиакомпаниями-партнерами. Привилегии в рамках альянса oneworld будут временно недоступны», — говорится в сообщении. Уточняется, что начисление и списание миль «проходит в штатном режиме за некоторыми исключениями».

Оneworld объединяет ведущие авиакомпании мира и около 30 дочерних перевозчиков, которые вместе выполняют более 14 000 рейсов в день по почти 1000 направлений. Альянс ввел совместную продажу и оформление билетов авиакомпаниями, которые в него входят. Это American Airlines, Alaska Airlines, Qatar Airways, British Airways, Japan Airlines и другие авиакомпании мира.

S7 присоединился к альянсу в 2010 г. 5 марта компания сообщила об отмене всех международных рейсов из-за санкций в отношении России. Западные страны ранее закрыли свое воздушное пространство для самолетов из России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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