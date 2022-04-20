S7 приостановил действие соглашения с альянсом Oneworld

Оneworld объединяет ведущие авиакомпании мира и около 30 дочерних перевозчиков, которые вместе выполняют более 14 000 рейсов в день по почти 1000 направлений. Альянс ввел совместную продажу и оформление билетов авиакомпаниями, которые в него входят. Это American Airlines, Alaska Airlines, Qatar Airways, British Airways, Japan Airlines и другие авиакомпании мира.