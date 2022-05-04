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S7 перейдет на российскую систему бронирования билетов

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Российская авиакомпания S7 Airlines S7 перейдет на отечественную систему бронирования билетов — «Онлайн резервейшн систем» (ОРС), передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании. 

«По итогам тендера S7 выбрала российскую систему бронирования от АО "ОРС», — сообщил представитель компании. Сейчас S7 использует испанскую систему Amadeus. 

Газета «Известия» ранее сообщала, что контракт на переход на ОРС еще не подписан, но основные коммерческие условия уже согласованы. «Amadeus с 1994 г. является одним из ключевых игроков российской туристической и транспортной отрасли. На фоне украинского кризиса мы приостановили новые коммерческие проекты в России и на данный момент не подписываем новые контракты», — заявили в компании.

В конце апреля S7 также приостановила действие соглашения с альянсом Oneworld из-за ограничения международного авиасообщения. S7 присоединился к альянсу в 2010 г. 5 марта компания сообщила об отмене всех международных рейсов из-за санкций в отношении России. Западные страны ранее закрыли свое воздушное пространство для самолетов из России.

Помимо этого S7 и еще 20 российских компаний попали под санкции ЕС. Включение компаний в черный список «отражает серьезные опасения по поводу безопасности из-за принудительной перерегистрации Россией самолетов, принадлежащих иностранным владельцам», сказано в сообщении Еврокомиссии. Еврокомиссар по транспорту Адина Велан пояснила, что решение было принято «исключительно по техническим соображениям и соображениям безопасности».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных