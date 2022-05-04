S7 перейдет на российскую систему бронирования билетов

Газета «Известия» ранее сообщала, что контракт на переход на ОРС еще не подписан, но основные коммерческие условия уже согласованы. «Amadeus с 1994 г. является одним из ключевых игроков российской туристической и транспортной отрасли. На фоне украинского кризиса мы приостановили новые коммерческие проекты в России и на данный момент не подписываем новые контракты», — заявили в компании.