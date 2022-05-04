S7 перейдет на российскую систему бронирования билетов
Российская авиакомпания S7 Airlines S7 перейдет на отечественную систему бронирования билетов — «Онлайн резервейшн систем» (ОРС), передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании.
«По итогам тендера S7 выбрала российскую систему бронирования от АО "ОРС», — сообщил представитель компании. Сейчас S7 использует испанскую систему Amadeus.
Газета «Известия» ранее сообщала, что контракт на переход на ОРС еще не подписан, но основные коммерческие условия уже согласованы. «Amadeus с 1994 г. является одним из ключевых игроков российской туристической и транспортной отрасли. На фоне украинского кризиса мы приостановили новые коммерческие проекты в России и на данный момент не подписываем новые контракты», — заявили в компании.
В конце апреля S7 также приостановила действие соглашения с альянсом Oneworld из-за ограничения международного авиасообщения. S7 присоединился к альянсу в 2010 г. 5 марта компания сообщила об отмене всех международных рейсов из-за санкций в отношении России. Западные страны ранее закрыли свое воздушное пространство для самолетов из России.
Помимо этого S7 и еще 20 российских компаний попали под санкции ЕС. Включение компаний в черный список «отражает серьезные опасения по поводу безопасности из-за принудительной перерегистрации Россией самолетов, принадлежащих иностранным владельцам», сказано в сообщении Еврокомиссии. Еврокомиссар по транспорту Адина Велан пояснила, что решение было принято «исключительно по техническим соображениям и соображениям безопасности».