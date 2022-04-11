ЕС внес в черный список 21 авиакомпанию из России
Евросоюз внес 21 российскую авиакомпанию в список компаний, на которые распространяется запрет на полеты или эксплуатационные ограничения в пределах ЕС, потому что они «не соответствуют международным стандартам безопасности», говорится на сайте Еврокомиссии.
Включение компаний в черный список «отражает серьезные опасения по поводу безопасности из-за принудительной перерегистрации Россией самолетов, принадлежащих иностранным владельцам», сказано в сообщении Еврокомиссии. Еврокомиссар по транспорту Адина Велан пояснила, что решение было принято «исключительно по техническим соображениям и соображениям безопасности. Мы не смешиваем безопасность с политикой».
В перечень ЕС вошли авиакомпания «Аврора», S7, Smartavia, Nordstar, Nord Wind, «Победа», «Аэрофлот», «Россия», Utair, »Уральские авиалинии», Aviastar.tu, «Ижавиа», «Якутия», Rusjet, «ЮВТ Аэро», «Ираэро», «Руслайн», «Алроса», «Ямал», «Икар», «Скол».
После начала спецоперации на Украине западные страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. В конце февраля Евросоюз запретил продажу воздушных судов и запчастей к ним российским авиакомпаниям. Также было запрещено страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с авиационной и космической отраслями. Сообщалось, что лизинговые компании не будут заключать новые контракты с российскими компаниями и должны разорвать действующие до конца марта. Затем ЕС разрешил сохранить лизинговые контракты, которые были заключены до 26 февраля.
В марте президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий по решению правительства регистрировать права на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у отечественных компаний. Инициатива направлена на сохранение парка иностранных воздушных судов российских перевозчиков для бесперебойного функционирования гражданской авиации в условиях санкций. 1 апреля Путин издал указ, согласно которому авиакомпании должны будут оплачивать лизинг самолетов в рублях, а деньги переводить на счета в российских банках.
Министр транспорта Валерий Савельев заявил, что иностранные лизингодатели потребовали у российских компаний вернуть 500 самолетов общей стоимостью около $500 млрд. Ранее он заявлял, что российские компании «потеряли» за рубежом 78 самолетов из-за санкций.