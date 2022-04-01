Путин обязал авиакомпании оплачивать лизинг самолетов в рублях

Согласно указу, обязательства по уплате арендных и других платежей будут считаться исполненными, если авиакомпания переведет деньги в рублях в сумме, эквивалентной стоимости контракта в другой валюте. Сумма будет рассчитываться по официальному курсу ЦБ на день исполнения обязательств. Деньги должны быть перечислены на счет компании-лизингодателя в российском банке.