Путин обязал авиакомпании оплачивать лизинг самолетов в рублях
Президент России Владимир Путин издал указ, согласно которому авиакомпании временно смогут платить за покупку, аренду и лизинг самолетов компаниям из недружественных государств в рублях. Документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно указу, обязательства по уплате арендных и других платежей будут считаться исполненными, если авиакомпания переведет деньги в рублях в сумме, эквивалентной стоимости контракта в другой валюте. Сумма будет рассчитываться по официальному курсу ЦБ на день исполнения обязательств. Деньги должны быть перечислены на счет компании-лизингодателя в российском банке.
Путин дал полномочие правительству устанавливать другой порядок исполнения контрактов по лизингу самолетов. Согласно документу, разрешение оплатить аренду или лизинг авиакомпаниям будет давать Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.
В связи с санкциями 14 марта Путин подписал закон, позволяющий по решению правительства страны регистрировать права на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у отечественных компаний. Инициатива направлена на сохранение парка иностранных воздушных судов российских перевозчиков «для обеспечения бесперебойного функционирования деятельности в области гражданской авиации в рамках принятия антисанкционных мер».
После начала военной спецоперации на Украине западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания и страны ЕС, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Россия приняла зеркальные меры. Также иностранные лизинговые компании потребовали от авиакомпаний из России вернуть арендованные самолеты, а власти запретили поставлять в Россию детали для них.
Министр транспорта Валерий Савельев заявил, что иностранные лизингодатели потребовали у российских компаний вернуть 500 самолетов общей стоимостью около $500 млрд. Ранее он заявлял, что российские компании «потеряли» за рубежом 78 самолетов из-за санкций.