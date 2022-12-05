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Добыча газа в России снизилась почти на 12%

Показатели «Газпрома» падают на фоне роста добычи у независимых производителей
Василий Милькин
Если экспорт продолжит сокращаться, производство газа в России по итогам 2022 г. может снизиться примерно на 11% и составить 677 млрд куб. м. / «Газпром»

Добыча газа в России в январе – ноябре 2022 г. снизилась на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 612,9 млрд куб. м. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых с данными статистики Минэнерго. Основной вклад в общую динамику внесло падение добычи у «Газпрома». Крупнейшие независимые производители газа – «Роснефть» и «Новатэк» – продемонстрировали рост добычи.

«Газпром» за 11 месяцев добыл 376,9 млрд куб. м газа, что на 19,4%, или на 90,8 млрд куб. м, меньше, чем за тот же период 2021 г., сообщала компания 1 декабря. Ключевым фактором сокращения спроса на газ монополия называла снижение потребления в Евросоюзе (ЕС). Спрос на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 5,7%, сообщал «Газпром». Поставки трубопроводного газа (компания имеет монопольное право на его продажу за рубеж) в страны дальнего зарубежья, т. е. в Европу, Турцию и Китай, составили 95,2 млрд куб. м – на 44,5% меньше, чем годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных