Добыча газа в России снизилась почти на 12%Показатели «Газпрома» падают на фоне роста добычи у независимых производителей
Добыча газа в России в январе – ноябре 2022 г. снизилась на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 612,9 млрд куб. м. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых с данными статистики Минэнерго. Основной вклад в общую динамику внесло падение добычи у «Газпрома». Крупнейшие независимые производители газа – «Роснефть» и «Новатэк» – продемонстрировали рост добычи.
«Газпром» за 11 месяцев добыл 376,9 млрд куб. м газа, что на 19,4%, или на 90,8 млрд куб. м, меньше, чем за тот же период 2021 г., сообщала компания 1 декабря. Ключевым фактором сокращения спроса на газ монополия называла снижение потребления в Евросоюзе (ЕС). Спрос на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 5,7%, сообщал «Газпром». Поставки трубопроводного газа (компания имеет монопольное право на его продажу за рубеж) в страны дальнего зарубежья, т. е. в Европу, Турцию и Китай, составили 95,2 млрд куб. м – на 44,5% меньше, чем годом ранее.