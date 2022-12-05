Производители овощей хотят поставлять в торговые сети овощи нестандартных размеров

Обычно овощи нестандартного размера обходятся сетям в два раза дешевле, объяснил «Ведомостям» один из поставщиков. Директор по развитию компании «Комплексные поставки» Екатерина Арсеньева указывает, что картофель первого сорта мытый и в сетке продается по цене 33-35 руб. за 1 кг, в то время как второго сорта — 20 руб. за кг. Но, указывает Губина, мелкий откалиброванный картофель, продающийся как «беби», порой даже дороже обычного. По данным Росстата, средняя потребительская цена на картофель в октябре 2022 г. составляла 30,01 руб. за кг, что на 48% ниже, чем было годом ранее, морковь подешевела на 37,3% ниже и 33,01 руб. за кг.