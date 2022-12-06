Производителям олова в России введут налог на добычу

По мнению Лукичевой, «Русолово» может претендовать на крупнейшее в России Депутатское месторождение олова (запасы оценивались в 255 800 т, или более 10% от запасов в стране) в Якутии, если оно будет выставлено на продажу. Но для этого, отмечает аналитик, компании нужно расширять экспорт, прежде всего на рынки Азии. Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин также считает, что Депутатское может достаться «Русолову», но в партнерстве с «Ростехом» «в силу стратегической важности» месторождения.