Производителям олова в России введут налог на добычу

Производителям олова в России введут налог на добычуС 1 января 2023 г. льготу по НДПИ смогут получить только новые проекты
Производителей олова в России хотят обязать с 1 января 2023 г. платить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Льгота в виде нулевой ставки НДПИ для добытчиков олова применялась с 2013 г., но она закончится 31 декабря этого года, и продлевать ее не планируется. В качестве альтернативы предлагается налоговый вычет по НДПИ. Соответствующий законопроект, 2 декабря внесенный в Госдуму, 5 декабря поддержал думский комитет по бюджету и налогам, передал «Прайм».
С января 2023 г. добытчики кондиционных руд олова на участках недр, расположенных полностью или частично на территории Дальневосточного федерального округа, где в основном и добывается этот металл в России, должны будут платить НДПИ на уровне 28%. При этом компании, разрабатывающие месторождения с низким уровнем выработанности (менее 1%), смогут претендовать на налоговый вычет.
Внесенный в Госдуму законопроект уточняет, что с 1 января 2023 г. по 1 января 2028 г. размер вычета будет покрывать «все расходы на приобретение основных средств». С 1 января 2028 г. по 1 января 2032 г. вычет не сможет превышать величину, определяемую как разница между суммой НДПИ, исчисленной с применением ставки в 28% с коэффициентом ренты 3,5 и ставки в 8% с коэффициентом 1, указано в документе. Коэффициент ренты – показатель, на который умножается исходная ставка НДПИ для определенного проекта.
Кроме того, вычет не будет действовать в тот месяц, когда цена на олово на мировых рынках превысит или будет равна 2,818 млн руб./т ($45 617/т по текущему курсу ЦБ). Цена на олово на Лондонской бирже металлов (LME) на 2 декабря 2022 г. составляет $23 390/т.
Для получения вычета налогоплательщик также не должен являться участником какого-либо льготного режима, в частности резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) любого типа, резидентом Арктической зоны, участником регионального инвестпроекта, стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений или участником специального инвестконтракта.
Новый механизм направлен на стимулирование появления новых добычных проектов в условиях низких цен на олово, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Он был внесен группой сенаторов и депутатом Госдумы Галиной Данчиковой и уже поддержан правительством, следует из материалов.
В записке также уточняется, что спрос на оловянные концентраты в России вырастет на 68% к 2027 г. до 7331 т в год. В прошлом году в стране было произведено 6683 т оловянных концентратов, из них 2908 т выпустил крупнейший производитель «Русолово» (принадлежит золотодобытчику «Селигдар», крупными акционерами которого являются президент компании Константин Бейрит и ее гендиректор Сергей Татаринов).
Развитие производства потребительской электроники, промышленного машиностроения и автомобилестроения в России может стать новым драйвером роста спроса на олово, указывают авторы законопроекта. При этом в текущих условиях рентабельность проектов по производству оловянного концентрата находится «на предельно низком уровне»: цены на олово с марта 2022 г. упали более чем на 50%, курс рубля вырос, а доступ к горной технике и производственному оборудованию резко сузился, говорится в пояснительной записке.
«Ведомости» направили запрос в Минпромторг.
Аналитик по товарным рынкам «Открытие инвестиций» Оксана Лукичева подчеркивает, что в России добычу олова, кроме «Русолова» и «Янолова», «фактически никто не проводит». При этом структуры, входящие в группу «Русолово», по словам Лукичевой, являются резидентами ОЭЗ, что уже предполагает различные налоговые льготы, а также нулевой НДПИ на 10 лет. Проект «Янолова» (принадлежит правительству Якутии) с 2020 г. является резидентом Арктической зоны, сообщала компания в мае 2022 г.
Из текста законопроекта следует, что эти проекты не смогут претендовать на вычет по НДПИ.
Представитель «Русолова» сообщил «Ведомостям», что развитие оловодобывающей промышленности в России возможно «только при господдержке горнодобывающих предприятий, в том числе предоставлении льготной ставки НДПИ». В комментарии компании подчеркнуто, что в связи с падением биржевых котировок на олово, усилением курса рубля, ограничениям доступа к приобретению горной техники экономическая рентабельность проектов находится на «предельно низком уровне» даже при долгосрочном прогнозе цены на олово на LME в $25 000/т и курсе доллара в 70 руб.
Где нужно олово
Олово применяется в производстве электроприборов, в химической промышленности, в изготовлении тары для консервов и в производстве свинцово-кислотных батарей. По количеству запасов олова Россия входит в тройку мировых лидеров. В презентации «Росгеологии» от июля 2021 г. сообщалось, что в стране эксплуатируется только четыре месторождения олова из 213. Суммарные запасы олова в России составляют 2,12 млн т, из них 764 400 т – в Якутии.
По мнению Лукичевой, «Русолово» может претендовать на крупнейшее в России Депутатское месторождение олова (запасы оценивались в 255 800 т, или более 10% от запасов в стране) в Якутии, если оно будет выставлено на продажу. Но для этого, отмечает аналитик, компании нужно расширять экспорт, прежде всего на рынки Азии. Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин также считает, что Депутатское может достаться «Русолову», но в партнерстве с «Ростехом» «в силу стратегической важности» месторождения.
Любое другое предприятие, которое начнет заниматься добычей олова, будет считаться новым проектом и подпадет под действие нового закона, добавляет Лукичева. Она напоминает, что в связи с отсутствием продаж и планируемым повышением НДПИ «Янолово» «в 2023 г. заговорило о консервации добычи». На налоговый вычет, по словам Гришунина, сможет также претендовать компания «Ресурсы Малого Хингана», работающая в Еврейской АО.
Потребление олова в России, по оценке Лукичевой, может значительно вырасти при условии развития отрасли электроники, производства электромобилей, полупроводников и интернет-устройств. Гришунин считает рост потребления на 68% «вероятным сценарием».
Гришунин отмечает, что в 2021 г. благодаря росту цен на олово до $32 700/т «Русолово» показало рентабельность по EBITDA на уровне порядка 48%. Повышение НДПИ [на каком-либо проекте], по его словам, резко понизит рентабельность компании. «К снижению добычи законодательные нововведения не приведут, но траектория роста добычи, вероятно, будет замедляться, особенно на фоне снизившихся цен на металл», – утверждает аналитик. При этом, по мнению Гришунина, есть риск того, что отмена нулевого НДПИ задержит строительство отдельных объектов.
В подготовке статьи участвовал Василий Милькин