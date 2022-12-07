МЭА спрогнозировало удвоение мощностей ВИЭ в мире к 2027 году

Мощность возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в мире вырастет на 75% в 2022–2027 гг., или на 2400 ГВт. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА) от 6 декабря. Доля ВИЭ в глобальной выработке электроэнергии, по прогнозам агентства, вырастет с 25% в 2021 г. до 38% в 2027 г.