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МЭА спрогнозировало удвоение мощностей ВИЭ в мире к 2027 году

Для этого нужно решить проблему нестабильности их выработки
Дарья Савенкова Александр Волобуев
Для реализации прогноза МЭА энергетике потребуется резко увеличить инвестиции в зеленую генерацию / Fabrice COFFRINI / AFP

Мощность возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в мире вырастет на 75% в 2022–2027 гг., или на 2400 ГВт. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА) от 6 декабря. Доля ВИЭ в глобальной выработке электроэнергии, по прогнозам агентства, вырастет с 25% в 2021 г. до 38% в 2027 г.

Исполнительный директор МЭА Фатих Бироль заявил, что ВИЭ «уже развивались достаточно быстро», но мировой энергокризис ускорил их рост. «В ближайшие пять лет в мире появится столько же [мощностей] ВИЭ, сколько за предыдущие 20 лет», – цитирует его агентство в своем релизе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных