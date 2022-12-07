Венгрия хочет подстраховаться газом из Алжира

Венгрия и Словения рассматривают возможность строительства газопровода, соединяющего две страны, чтобы уменьшить зависимость от газа из России. 2 декабря этот вопрос обсудили премьер-министры Словении Роберт Голоб и Венгрии Виктор Орбан. Голоб отметил, что соединение ГТС позволит Будапешту в среднесрочной перспективе «найти независимый источник [газа], который пройдет через Италию». По словам Орбана, Венгрия рассматривает три варианта снижения своей зависимости от России. Сейчас словенская ГТС заканчивается на границе с Венгрией.