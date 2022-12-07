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Венгрия хочет подстраховаться газом из Алжира

Будапешт хочет снизить зависимость от российского газа. Пока на рынке нет достаточного предложения
Илья Лакстыгал Василий Милькин
Строительство газопровода из Словении и СПГ-терминала в этой стране не решит для Венгрии всех возможных проблем в случае перебоев с поставками российского газа / Павел Бушуев / ТАСС

Венгрия и Словения рассматривают возможность строительства газопровода, соединяющего две страны, чтобы уменьшить зависимость от газа из России. 2 декабря этот вопрос обсудили премьер-министры Словении Роберт Голоб и Венгрии Виктор Орбан. Голоб отметил, что соединение ГТС позволит Будапешту в среднесрочной перспективе «найти независимый источник [газа], который пройдет через Италию». По словам Орбана, Венгрия рассматривает три варианта снижения своей зависимости от России. Сейчас словенская ГТС заканчивается на границе с Венгрией.

Словения 14 ноября подписала трехлетнее соглашение с алжирской госкомпанией Sonatrach. В рамках сделки Любляна с 1 января 2023 г., когда заканчивается контракт с «Газпромом» на 0,6 млрд куб. м в год, станет получать 0,3 млрд куб. м газа в год по трубопроводам через Италию. Это треть общих потребностей страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных