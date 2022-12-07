Производители электронных сигарет просят правительство не повышать акцизы

Владимиров уверен, что в случае повышения акциза рынок может полностью уйти в черную зону, не соблюдая в том числе требования маркировки «Честный знак». Обязательная маркировка для производителей, импортеров и продавцов вступает в силу с 15 декабря 2022 г. Представитель Центра развития перспективных технологий (оператор системы «Честный знак») считает маркировку эффективным инструментом обеления рынка. Он ссылается на опыт работы в табачной отрасли: с момента начала работы системы в 2019 г. уровень нелегальной продукции снизился с 15,6 до 12,1% в этом году, несмотря даже на рост ставок акциза.