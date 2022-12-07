Производители электронных сигарет просят правительство не повышать акцизы

Производители электронных сигарет просят правительство не повышать акцизыИначе это не позволит сократить долю нелегальной продукции на этом рынке
Для вывода рынка электронных сигарет и никотиносодержащих жидкостей в легальное поле размер акцизов необходимо снижать, а не повышать. Такая просьба содержится в совместном письме Профессионального альянса участников рынка электронных никотиновых систем (ПАУРРЭНС) и Союза предприятий индустрии никотиносодержащей продукции (СПИНИ) председателю правительства России Михаилу Мишустину.
Его копия также была направлена в Минпромторг. «Ведомости» ознакомились с содержанием документа. Представитель Минпромторга его получение подтвердил. В Минфине и пресс-службе правительства России на запросы «Ведомостей» не ответили.
Минфин предложил поднять акцизы на никотиносодержащие жидкости с 17 до 33 руб. за 1 мл в ходе обсуждения поправок в Налоговый кодекс. Они предусматривают одновременную установку для электронных систем доставки никотина (ЭСДН) двух акцизов — за само устройство (64 руб. за штуку) и жидкость (17 руб. за 1 мл).
Сам законопроект был внесен в Госдуму в феврале 2022 г. и 13 сентября был принят в первом чтении. От новых акцизов дополнительные поступления в бюджет должны были составить от 1 млрд до 5 млрд руб. в зависимости от оценки рынка.
Замминистра финансов Алексей Сазанов 6 декабря говорил, что ведомство предлагает постепенно довести ставки на никотиносодержащие жидкости и стики до уровня сигарет. Повышение, предложенное Минфином, уже уравнивает акцизы на разные виды продукции, говорит директор СПИНИ Дмитрий Владимиров.
С 1 января 2023 г. ставка на сигареты и папиросы поднимается на 4% до 2454 руб. за 1000 штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3333 руб. Владимиров добавляет, что желание Минфина противоречит позиции Всемирной организации здравоохранения, по которой цены на табачные изделия должны быть выше ЭСДН для стимулирования отказа от курения.
Сейчас примерно 90% рынка ЭСДН находится в серой зоне и не платит акциз, говорят авторы обращения. Президент ПАУРРЭНС Лев Григорьев говорит, что в России порядка 3,8 млн человек потребляют электронные системы доставки никотина. Объем рынка электронных сигарет составляет до 200 млн штук, а жидкостей, если приравнивать к стандартному объему в 30 мл, составляет до 90 млн штук.
Повышение акциза не будет способствовать обелению рынка, считают авторы обращения. Владимиров указывает, что уже сейчас акцизы составляют до 64-66% в стоимости электронных сигарет и никотиносодержащих жидкостей. Предложение Минфина повысит долю до 94-96%, тогда как во всем мире акциз составляет в среднем 13-15% от цены продукции.
Владимиров уверен, что в случае повышения акциза рынок может полностью уйти в черную зону, не соблюдая в том числе требования маркировки «Честный знак». Обязательная маркировка для производителей, импортеров и продавцов вступает в силу с 15 декабря 2022 г. Представитель Центра развития перспективных технологий (оператор системы «Честный знак») считает маркировку эффективным инструментом обеления рынка. Он ссылается на опыт работы в табачной отрасли: с момента начала работы системы в 2019 г. уровень нелегальной продукции снизился с 15,6 до 12,1% в этом году, несмотря даже на рост ставок акциза.
Правильным действием, по мнению Владимирова, будет сочетание внедрения маркировки и снижения акциза до уровня мировых: это сделает легальную работу более выгодной, в то же время создавая препятствия для поставщиков и продавцов контрафактной продукции.
Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев указывает, что сейчас, например, под акцизы не подпадают жидкости для вейпов, которые не содержат никотина. При этом потребители в дальнейшем покупают никотин на черных рынках, смешивают самостоятельно жидкости и получается уже никотиносодержащая продукция. По мнению Королева, в этом направлении у Минфина есть определенный запас для наращивания доходов от акциза.
Владелец табачного консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов говорит, что идея уравнять акцизы в принципе логична, но вопрос, как их считать. По его словам, если исходить из количества никотина, потребляемого разными способами, то на данный момент акцизы на электронные сигареты и жидкости в России уже значительно выше аналогичного налога на обычные сигареты.
Представитель Минпромтога согласен, что предлагаемые Минфином поправки увеличивают риски роста нелегального оборота подакцизной продукции. Но, по его мнению, они могут быть снижены за счет сбалансированного распределения акцизных ставок по всем категориям табачной и никотиносодержащей продукции.
Представитель Минздрава сообщил, что ведомство поддерживает увеличение акциза на табак, предназначенный для потребления путем нагревания и жидкости для электронных систем доставки никотина. Он считает это эффективным способом для сокращения потребления табака и никотина среди детей и подростков.