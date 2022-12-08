Транзит казахстанского угля в порты Северо-Запада России вырос на 27%

Объем перевозок угля из Казахстана по этому направлению в ноябре превысил 1 млн т (+23%), а количество вагонов, задействованных в перевозках, увеличилось на 3000 шт. до 15 400 единиц, рассказывает первый источник. Значительный рост, по словам собеседника, фиксируется уже четвертый месяц. «Уголь из Казахстана массово поехал транзитом по железной дороге через Россию в порты Северо-Запада и далее в Европу», – уточнил он.