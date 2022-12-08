Транзит казахстанского угля в порты Северо-Запада России вырос на 27%Его активно покупают страны Европы в условиях запрета на российское топливо
Транзит казахстанского угля через российские порты Северо-Запада (порты Балтийского моря) в августе – ноябре 2022 г. вырос на 27% в годовом выражении до 3,72 млн т. Об этом «Ведомостям» рассказал источник в российском железнодорожном операторе и подтвердил собеседник в стивидорной компании.
Объем перевозок угля из Казахстана по этому направлению в ноябре превысил 1 млн т (+23%), а количество вагонов, задействованных в перевозках, увеличилось на 3000 шт. до 15 400 единиц, рассказывает первый источник. Значительный рост, по словам собеседника, фиксируется уже четвертый месяц. «Уголь из Казахстана массово поехал транзитом по железной дороге через Россию в порты Северо-Запада и далее в Европу», – уточнил он.
Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам