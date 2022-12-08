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Транзит казахстанского угля в порты Северо-Запада России вырос на 27%

Его активно покупают страны Европы в условиях запрета на российское топливо
Ксения Потаева Надежда Синцова
Грузооборот морских портов Балтийского бассейна за 10 месяцев 2022 г. составил 203,6 млн т / Ведомости

Транзит казахстанского угля через российские порты Северо-Запада (порты Балтийского моря) в августе – ноябре 2022 г. вырос на 27% в годовом выражении до 3,72 млн т. Об этом «Ведомостям» рассказал источник в российском железнодорожном операторе и подтвердил собеседник в стивидорной компании.

Объем перевозок угля из Казахстана по этому направлению в ноябре превысил 1 млн т (+23%), а количество вагонов, задействованных в перевозках, увеличилось на 3000 шт. до 15 400 единиц, рассказывает первый источник. Значительный рост, по словам собеседника, фиксируется уже четвертый месяц. «Уголь из Казахстана массово поехал транзитом по железной дороге через Россию в порты Северо-Запада и далее в Европу», – уточнил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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