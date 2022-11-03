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Минэнерго предлагает запретить транзит казахстанского угля

Это позволит разгрузить железнодорожную инфраструктуру для российских угольщиков
Василий Милькин Ксения Потаева
Наташа Шарапова / Ведомости

Минэнерго предлагает обеспечить равный доступ угледобывающих регионов к Восточному полигону РЖД (БАМ и Транссиб) и запретить транзит угля из третьих стран, включая Казахстан. Об этом говорится в презентации Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго, с которой ознакомились «Ведомости» (первым ее опубликовал Telegram-канал «Советбезрынка»). По словам источника, знакомого с презентацией, и федерального чиновника, она была подготовлена к совещанию по развитию угольного экспорта у вице-премьера Александра Новака в середине октября.

В документе перечисляется ряд мер поддержки экспортеров угля. В частности, предлагается исключить «приоритизацию регионов при распределении провозных мощностей железнодорожной инфраструктуры» и ввести временный запрет на транзит угля из третьих стран, чтобы обеспечить приоритет перевозки и отгрузки в портах российской продукции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных