Минэнерго предлагает запретить транзит казахстанского угля

Минэнерго предлагает обеспечить равный доступ угледобывающих регионов к Восточному полигону РЖД (БАМ и Транссиб) и запретить транзит угля из третьих стран, включая Казахстан. Об этом говорится в презентации Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго, с которой ознакомились «Ведомости» (первым ее опубликовал Telegram-канал «Советбезрынка»). По словам источника, знакомого с презентацией, и федерального чиновника, она была подготовлена к совещанию по развитию угольного экспорта у вице-премьера Александра Новака в середине октября.