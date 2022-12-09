Продажи растительного мяса упали на 70%

Спрос на растительное мясо в этом году ощутимо снизился: его продажи по итогам первых 10 месяцев в денежном выражении снизились на 70,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г., свидетельствуют данные аналитического агентства NielsenIQ. При этом годом ранее этот сегмент заметно рос – на 24,4% с января по октябрь. Абсолютные цифры NielsenIQ не приводит. Источник в одном из крупных производителей растительного мяса подтвердил, что «спрос на такую продукцию сильно просел».