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Продажи растительного мяса упали на 70%

Потребители такой продукции или уехали из страны, или стали экономить
Алексей Полухин
Образец культивированного мяса, в одной из российских лабораторий / Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Спрос на растительное мясо в этом году ощутимо снизился: его продажи по итогам первых 10 месяцев в денежном выражении снизились на 70,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г., свидетельствуют данные аналитического агентства NielsenIQ. При этом годом ранее этот сегмент заметно рос – на 24,4% с января по октябрь. Абсолютные цифры NielsenIQ не приводит. Источник в одном из крупных производителей растительного мяса подтвердил, что «спрос на такую продукцию сильно просел».

В основе растительного мяса лежит белок, получаемый из сои, гороха, пшеницы, реже – из подсолнечника, грибного мицелия, фасоли, картофеля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных