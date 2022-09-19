«Магнит» рассматривает запуск производства растительного мяса

«Мы, действительно, думаем о том, чтобы создать собственное производство растительного мяса. Опять же — не потому, что это модно, а потому, что мы видим в этом возможности завтрашнего дня, которые сегодня уже начинают как-то проявляться в сознании потребителей и спросе», — сказал он (цит. по «Интерфакс»).