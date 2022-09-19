«Магнит» рассматривает запуск производства растительного мяса
Ритейлер «Магнит» рассматривает возможность запуска производства растительного мяса, в котором используется соя, горох, пшеница, картофель и даже грибной мицелий, об этом сообщил заместитель генерального директора, директор розничной сети «Магнита» Руслан Исмаилов на форуме Innofood.
«Мы, действительно, думаем о том, чтобы создать собственное производство растительного мяса. Опять же — не потому, что это модно, а потому, что мы видим в этом возможности завтрашнего дня, которые сегодня уже начинают как-то проявляться в сознании потребителей и спросе», — сказал он (цит. по «Интерфакс»).
По его словам, сейчас розничная сеть закупает растительное мясо у компании «ЭФКО». Исмаилов обратил внимание на то, что ежемесячно объем продаж таких продуктов растут на 7-10%, хотя «потребитель не очень хорошо знаком пока с этим продуктом».
Производством растительного мяса начала заниматься и «Азбука вкуса». Об этом 15 сентября «Ведомостям» рассказал представитель компании. По его словам, «Азбука вкуса» запустила производство растительного мяса под собственной торговой маркой Eat no meat на фабриках-кухнях в Москве, сообщил представитель ритейлера. По его словам, пока новая линейка представлена двумя видами товаров – «куриными» и «говяжьими» котлетами, в качестве сырья для которых используется гороховый белок. Общий объем производства составляет 400 кг в сутки. В дальнейшем ассортимент планируется расширить.
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