Правительство разрабатывает концепцию развития пригородных электричек до 2035 года

Предыдущая концепция пригородного сообщения была утверждена в 2014 г. и рассчитана до 2030 г. Но ряд серьезных проблем пригородного сообщения, как следует из проекта документа, так и не был преодолен. В частности, не разработана универсальная методика долгосрочного планирования для пригородных железнодорожных перевозок, не закреплены обязательства субъектов РФ заключать договоры с пригородными пассажирскими компаниями (ППК) на обслуживание населения, нет параметров для определения дефицита региональных бюджетов для оплаты таких услуг и отсутствует долгосрочное тарифное регулирование.