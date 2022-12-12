Правительство разрабатывает концепцию развития пригородных электричек до 2035 года

Правительство разрабатывает концепцию развития пригородных электричек до 2035 годаЕму придется решать проблему отсутствия денег на поддержку пассажирских компаний в регионах
Вправительстве начали обсуждать концепцию развития пригородного железнодорожного сообщения до 2035 г. «Ведомости» ознакомились с проектом документа, разработанного Минтрансом. Он был разослан по профильным федеральным органам исполнительной власти в ноябре, знает источник «Ведомостей», знакомый с ходом работы.
Предыдущая концепция пригородного сообщения была утверждена в 2014 г. и рассчитана до 2030 г. Но ряд серьезных проблем пригородного сообщения, как следует из проекта документа, так и не был преодолен. В частности, не разработана универсальная методика долгосрочного планирования для пригородных железнодорожных перевозок, не закреплены обязательства субъектов РФ заключать договоры с пригородными пассажирскими компаниями (ППК) на обслуживание населения, нет параметров для определения дефицита региональных бюджетов для оплаты таких услуг и отсутствует долгосрочное тарифное регулирование.
В России сейчас 28 ППК в 74 регионах страны, следует из проекта концепции. Они ежегодно обслуживают около 1 млрд пассажиров. Общий парк вагонов для перевозки пассажиров в пригородном сообщении по итогам 2021 г. составил 11 500 единиц, в том числе 8700 вагонов на балансе «Российских железных дорог» (РЖД) и 2800 – у ППК.
Средний возраст всех вагонов – 18 лет. В документе указывается на дефицит средств в региональных бюджетах на заказ электричек, необходимость обновления более 6000 вагонов до 2030 г. и недостаточное финансирование обновления транспортной инфраструктуры. Для того чтобы решить эти проблемы, в 2023–2035 гг. предлагается реализовать целый комплекс мероприятий нормативного и финансового характера. Например, продлить до 2035 г. действие нулевого НДС на перевозку пассажиров в пригородном сообщении и использование для этого железнодорожной инфраструктуры.