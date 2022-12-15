Парижская экспертиза признала неправомерным расторжение финнами контракта с «Росатомом»Это увеличит шансы госкорпорации на возмещение ущерба по проекту АЭС «Ханхикиви-1»
Совет по разрешению споров (Dispute Review Board, DRB) при Международной торговой палате в Париже (International Chamber of Commerce, ICC) признал неправомерными действия финской компании Fennovoima Oy по расторжению контракта с «Росатомом» на сооружение АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии, сообщила российская госкорпорация 15 декабря.
DRB также признал неправомерность заявлений финской компании об отказе в приемке работ, выполненных компанией RAOS Project Oy (входит в «Росатом») как поставщиком по EPC-контракту.
В пресс-релизе «Росатома» отмечается, что DRB установил, что незаконное расторжение контракта компанией Fennovoima является существенным нарушением условий контракта. Это дает RAOS Project право требовать взыскания причиненных убытков с Fennovoima, сообщила госкорпорация.
DRB — некоммерческая организация, занимающаяся содействием по предотвращению и разрешению споров. Механизм обращения в DRB предусмотрен контрактом между Fennovoima и RAOS Project. Процедура работы независимого экспертного органа DRB определяется регламентом ICC.
Сумма ущерба будет определена в ходе дополнительных разбирательств, поясняет госкорпорация. В релизе говорится, что одностороннее решение финских акционеров Fennovoima о разрыве контракта пришлось на момент, когда проект демонстрировал существенный прогресс. «В начале 2022 г. представителями Fennovoima были сделаны публичные заявления, что процесс лицензирования находился «на финишной прямой», передачу лицензионной документации финскому регулятору для оценки возможности выдачи строительной лицензии планировалось завершить в ближайшие месяцы; параллельно на площадке сооружения активно велись работы для обеспечения готовности к началу полномасштабного строительства», — отмечает «Росатом».
«Росатом» подчеркивает, что заключение DRB вынесено «независимой панелью признанных международных экспертов» и выражает «взвешенную и объективную позицию» по отношению к проекту «Ханхикиви». «Госкорпорация «Росатом» намерена продолжать защищать свои интересы до полного удовлетворения своих требований», — говорится в сообщении.
Проект АЭС «Ханхикиви-1» предусматривает сооружение на мысе Ханхикиви (регион Северная Остроботния, Финляндия) одноблочной АЭС мощностью 1200 МВт на основе реактора российского дизайна ВВЭР 1200 поколения 3+. Заказчиком, владельцем и оператором АЭС выступает финская проектная компания Fennovoima Oy. Генеральным поставщиком АЭС «Ханхикиви-1» согласно EPC-контракту, подписанному в декабре 2013 г., выступала RAOS Project. Стоимость проекта с участием «Росатома» оценивалась в 7-7,5 млрд евро. Ожидалось, что строительство начнется в 2023 г., а ввод станции в эксплуатацию состоится в 2029 г.
В мае 2022 г. Fennovoima разорвала контракт с RAOS Project. Fennovoima заявила, что «в последние годы работы затягивались», а боевые действия на Украине усугубили ситуацию. 24 мая Fennovoima отозвала заявку на лицензию для строительства АЭС.
В конце августа «Росатом» подал шесть исков к Fennovoima на общую сумму $3 млрд. До этого, также в августе, финская компания подала к госкорпорации иск на общую сумму около 2 млрд евро. Исполнительный директор Fennovoima Йоахим Шпехт пояснял, что в эту сумму, в частности, входят возвращение авансового платежа в размере 800 млн евро и платежи по процентам на 200 млн евро.
У госкорпорации уже был опыт взыскания средств с заказчика АЭС по расторгнутому контракту. В 2016 г. арбитраж при Международной торговой палате в Женеве присудил «Росатому» компенсацию по аналогичному разбирательству с болгарской Национальной электрической компанией из-за отмены проекта АЭС «Белене».
Исходная сумма болгарского иска составляла около 1 млрд евро, но арбитраж постановил, что заказчик АЭС должен выплатить компании «Атомстройэкспорт» (структура «Росатома», строящая АЭС за рубежом) компенсацию в размере 620 млн евро. Арбитраж удовлетворил основные требования по оплате работ и заказанного оборудования, а также потребовал от болгар компенсировать проценты и судебные издержки.
Юрист коллегии адвокатов А1 Георгий Шашеро отмечает, что заключения DRB обычно носят не обязательный, а рекомендательный характер. «Но рыночная практика в обычных условиях (до 24 февраля 2022 г.) состояла в том, что стороны сложных строительных контрактов, принимая во внимание сложность сделок в сфере EPC, в основном всегда следовали заключениям DRB без дальнейшего оспаривания выводов совета по разрешению споров в судах или в арбитраже», — отмечает он.
Поэтому, по мнению Шашеро, по итогам заключения DRB «Росатом» скорее всего будет пытаться согласовать сумму компенсации путем переговоров напрямую с Fennovoima. Если компромисса достичь не удастся, разбирательства по приведению в исполнение выводов заключения будут вестись в суде или арбитраже. Такие процедуры обычно занимают от полугода до двух лет, отмечает он. «При этом по устоявшейся практике оспорить заключения DRB в последующих процессах в арбитраже или суде бывает очень затруднительно», — добавляет юрист.
Юрист ООО «Бизнес совет» Нихад Касумов добавляет, что стороны вели разбирательство в DRB по согласованию между собой в основном контракте, поэтому проблем со взысканием убытков в последующих этапах разбирательства у «Росатома» возникнуть не должно. А возможность оспаривания заключения DRB, по его словам, может быть окончательным по условиям контракта. Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов считает, что вопрос ответственности по существу уже разрешен и вопрос лишь в размере компенсации.
Сумма ущерба, по словам Шашеро, будет определяться исходя из положений контракта, а также применимого права. «С высокой долей вероятности она будет включать в себя как возмещение расходов “Росатома”, уже понесенных им в ходе выполнения работ на проекте (реальный ущерб), а также упущенную выгоду, если “Росатом” сможет доказать ее размер», — говорит юрист.
Касумов добавляет, что сумма ущерба может также включать требование от третьих лиц к «Росатому» о взыскании процентов за просрочку обязательств. Но все обстоятельства должны документально доказываться «Росатомом», утверждает он. Именнов указывает, что сумма убытков будет определяться по результатам экспертизы. «Обычно обе стороны представляют свои экспертные заключения, эксперты могут быть вызваны и допрошены арбитрами (Советом по разрешению споров)», — поясняет юрист
В пресс-службе «Росатома» отказались от дополнительных комментариев.