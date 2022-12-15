Парижская экспертиза признала неправомерным расторжение финнами контракта с «Росатомом»

Поэтому, по мнению Шашеро, по итогам заключения DRB «Росатом» скорее всего будет пытаться согласовать сумму компенсации путем переговоров напрямую с Fennovoima. Если компромисса достичь не удастся, разбирательства по приведению в исполнение выводов заключения будут вестись в суде или арбитраже. Такие процедуры обычно занимают от полугода до двух лет, отмечает он. «При этом по устоявшейся практике оспорить заключения DRB в последующих процессах в арбитраже или суде бывает очень затруднительно», — добавляет юрист.