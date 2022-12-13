«Росатом» подал заявку на участие в конкурсе на строительство АЭС в Саудовской Аравии
Госкорпорация «Росатом» направила документы для участия в конкурсе на строительство первой АЭС в Саудовской Аравии, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
«Направлены документы для конкурса на строительство АЭС в Саудовской Аравии», — написал Новак в статье для журнала «Энергетическая политика».
Он напомнил, что «Росатом» реализует проекты по строительству АЭС в ряде других стран — Китае, Индии, Бангладеш, Турции, Венгрии, Египте. В частности, мае 2022 г. был залит «первый бетон» на энергоблоке №4 АЭС «Сюйдапу» в Китае. В июле 2022 г. дан официальный старт строительству четвертого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции и начато сооружение первого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте.
Новак добавил, что обсуждаются планы по строительству второй АЭС в Турции.
В 2015 г. Россия и Саудовская Аравия подписали межправительственное соглашение по мирному атому. В том же году Саудовская Аравия объявила о намерениях построить 16 энергоблоков АЭС до 2030 г. Общая стоимость строительства достигает $100 млрд. Согласно планам страны, выработка электроэнергии на АЭС должна покрывать 20% потребности Саудовской Аравии.
В 2018 г. «Росатом» подал заявку на участие в предварительном конкурсе на строительство двух энергоблоков АЭС в Саудовской Аравии. В конце 2018 г. глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что госкорпорация перешла на следующий этап тендера. В сентябре 2019 г. Лихачев отмечал, что «Росатом» прошел предквалификацию в тендере на строительство АЭС в Саудовской Аравии в числе других пяти стран.
Летом 2021 г. министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявлял, что сотрудничество с Россией включает сферу атомной энергетики, проектирование и строительство реакторов в стране.