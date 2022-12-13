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«Росатом» подал заявку на участие в конкурсе на строительство АЭС в Саудовской Аравии

Ведомости

Госкорпорация «Росатом» направила документы для участия в конкурсе на строительство первой АЭС в Саудовской Аравии, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Направлены документы для конкурса на строительство АЭС в Саудовской Аравии», — написал Новак в статье для журнала «Энергетическая политика».

Он напомнил, что «Росатом» реализует проекты по строительству АЭС в ряде других стран — Китае, Индии, Бангладеш, Турции, Венгрии, Египте. В частности, мае 2022 г. был залит «первый бетон» на энергоблоке №4 АЭС «Сюйдапу» в Китае. В июле 2022 г. дан официальный старт строительству четвертого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции и начато сооружение первого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте.

Новак добавил, что обсуждаются планы по строительству второй АЭС в Турции.

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В 2015 г. Россия и Саудовская Аравия подписали межправительственное соглашение по мирному атому. В том же году Саудовская Аравия объявила о намерениях построить 16 энергоблоков АЭС до 2030 г. Общая стоимость строительства достигает $100 млрд. Согласно планам страны, выработка электроэнергии на АЭС должна покрывать 20% потребности Саудовской Аравии.

В 2018 г. «Росатом» подал заявку на участие в предварительном конкурсе на строительство двух энергоблоков АЭС в Саудовской Аравии. В конце 2018 г. глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что госкорпорация перешла на следующий этап тендера. В сентябре 2019 г. Лихачев отмечал, что «Росатом» прошел предквалификацию в тендере на строительство АЭС в Саудовской Аравии в числе других пяти стран.

Летом 2021 г. министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявлял, что сотрудничество с Россией включает сферу атомной энергетики, проектирование и строительство реакторов в стране.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных