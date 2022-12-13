«Росатом» подал заявку на участие в конкурсе на строительство АЭС в Саудовской Аравии

В 2018 г. «Росатом» подал заявку на участие в предварительном конкурсе на строительство двух энергоблоков АЭС в Саудовской Аравии. В конце 2018 г. глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что госкорпорация перешла на следующий этап тендера. В сентябре 2019 г. Лихачев отмечал, что «Росатом» прошел предквалификацию в тендере на строительство АЭС в Саудовской Аравии в числе других пяти стран.