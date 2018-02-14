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«Росатом» подал заявку на тендер на строительство АЭС в Саудовской Аравии

Госкорпорация «Росатом» подала заявку на участие в тендере на строительство двух энергоблоков АЭС в Саудовской Аравии, заявил министр энергетики России Александр Новак. Сегодня Россия в лице Новака и Саудовская Аравия подписали в Эр-Рияде меморандум о сотрудничестве на уровне министерств энергетики.

«Сегодня мы затронули вопрос, касающийся сотрудничества в атомной отрасли. Здесь мы тоже продвинулись очень хорошо вперед, поскольку наша компания "Росатом" уже подала заявку на конкурс по строительству двух атомных блоков», - сказал министр энергетики России.

Межправительственное соглашение по мирному атому было подписано между Россией и Саудовской Аравией в середине 2015 г. В том же году Саудовская Аравия объявила о намерениях построить 16 энергоблоков до 2030 г. Общая стоимость строительства достигает $100 млрд. Согласно планам страны выработка электроэнергии на АЭС должна покрывать 20% потребности Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия начала процедуру по сбору заявок от компаний на строительство АЭС в стране, сообщал в начале октября 2017 г. глава «Росатома» Алексей Лихачев. «Направлен запрос на начало парада вендоров по строительству крупноблочной атомной станции», - говорил он. По его словам, «Росатом» надеется выйти на соглашение со страной и по другим направлениям. «Мобильным источникам атомной энергии, источникам малой и средней мощности, научным исследованиям», - уточнял топ-менеджер.

Итоги тендера на строительство АЭС Саудовская Аравия планирует подвести к концу 2018 г.