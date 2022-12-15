Оптовые цены на курицу опустились до минимума с начала года

Оптовые цены на курицу опустились до минимума с начала годаЭто связано с ростом предложения данного продукта
Оптовые цены на тушку бройлера на текущей неделе снизились на 1% до 132 руб. за кг, что является минимальным значением с начала 2022 г., по данным ценового мониторинга аналитического агентства AD Libitum, созданного при участии Национального союза птицеводов (НСП), Национального союза свиноводов (НСС) и Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). В последний раз стоимость курицы была на таком уровне в конце февраля этого года.
Основная причина снижение стоимости продукта – «отсутствие недостатка мяса при умеренном спросе», пишут авторы мониторинга. Как следует из самого отчета, оптовые цены на тушку бройлера непрерывно снижаются с середины октября. Авторы прогнозирует, что перед наступлением 2023 г. такая тенденция продолжится. Представитель AD Libitum не стал комментировать данные мониторинга, в НСС от комментариев отказались. Представитель ИКАР данные мониторинга подтвердил, также связав их с низким спросом.
По итогам 11 месяцев производство птицы выросло на 5,4% до 5,9 млн т, что также давит на цены, особенно если учесть, что увеличивается и производство свинины, говорит представитель крупного производителя мяса. Выпуск свинины в сельхозпредприятиях за этот период действительно вырос на 7,4% до 4,7 млн т в живом весе, свидетельствуют данные НСС. В результате, как уточнил гендиректор этой организации Юрий Ковалев, среднегодовые оптовые цены на такое мясо снизилось на 5-7%, в зависимости от его вида. Это позволило не поднимать стоимость свинины на полках магазинов по сравнению с прошлым годом.
При этом падение среднегодовых цен могло быть и больше – до 15%, полагает Ковалев. Но рентабельность свиноводов удалось поддержать за счет роста потребления на 7%, что сопоставимо с производством. Этому способствовали социальные выплаты со стороны государства. Кроме того, в текущем году, впервые за 15 лет, ценовая разница между мясом свинины и бройлером сократилась с традиционных 50% до 25-30%, поэтому первая стала доступна той категории граждан, которые ранее покупали курицу. По данным мониторинга AD Libitum, на текущей неделе живые свиньи продавались по 107 руб. за кг, что на 13% ниже уровня прошлого года в аналогичный период.