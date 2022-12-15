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Бизнес

Оптовые цены на курицу опустились до минимума с начала года

Это связано с ростом предложения данного продукта
Алексей Полухин
Евгений Разумный / Ведомости

Оптовые цены на тушку бройлера на текущей неделе снизились на 1% до 132 руб. за кг, что является минимальным значением с начала 2022 г., по данным ценового мониторинга аналитического агентства AD Libitum, созданного при участии Национального союза птицеводов (НСП), Национального союза свиноводов (НСС) и Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). В последний раз стоимость курицы была на таком уровне в конце февраля этого года.

Основная причина снижение стоимости продукта – «отсутствие недостатка мяса при умеренном спросе», пишут авторы мониторинга. Как следует из самого отчета, оптовые цены на тушку бройлера непрерывно снижаются с середины октября. Авторы прогнозирует, что перед наступлением 2023 г. такая тенденция продолжится. Представитель AD Libitum не стал комментировать данные мониторинга, в НСС от комментариев отказались. Представитель ИКАР данные мониторинга подтвердил, также связав их с низким спросом.

По итогам 11 месяцев производство птицы выросло на 5,4% до 5,9 млн т, что также давит на цены, особенно если учесть, что увеличивается и производство свинины, говорит представитель крупного производителя мяса. Выпуск свинины в сельхозпредприятиях за этот период действительно вырос на 7,4% до 4,7 млн т в живом весе, свидетельствуют данные НСС. В результате, как уточнил гендиректор этой организации Юрий Ковалев, среднегодовые оптовые цены на такое мясо снизилось на 5-7%, в зависимости от его вида. Это позволило не поднимать стоимость свинины на полках магазинов по сравнению с прошлым годом.

При этом падение среднегодовых цен могло быть и больше – до 15%, полагает Ковалев. Но рентабельность свиноводов удалось поддержать за счет роста потребления на 7%, что сопоставимо с производством. Этому способствовали социальные выплаты со стороны государства. Кроме того, в текущем году, впервые за 15 лет, ценовая разница между мясом свинины и бройлером сократилась с традиционных 50% до 25-30%, поэтому первая стала доступна той категории граждан, которые ранее покупали курицу. По данным мониторинга AD Libitum, на текущей неделе живые свиньи продавались по 107 руб. за кг, что на 13% ниже уровня прошлого года в аналогичный период.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных