Оптовые цены на курицу опустились до минимума с начала года

По итогам 11 месяцев производство птицы выросло на 5,4% до 5,9 млн т, что также давит на цены, особенно если учесть, что увеличивается и производство свинины, говорит представитель крупного производителя мяса. Выпуск свинины в сельхозпредприятиях за этот период действительно вырос на 7,4% до 4,7 млн т в живом весе, свидетельствуют данные НСС. В результате, как уточнил гендиректор этой организации Юрий Ковалев, среднегодовые оптовые цены на такое мясо снизилось на 5-7%, в зависимости от его вида. Это позволило не поднимать стоимость свинины на полках магазинов по сравнению с прошлым годом.