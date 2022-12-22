«Камаз» ожидает рекордных финансовых результатов в 2022 году

Производство автотехники в 2022 г. «Камаз» сохранит примерно на уровне 2021 г. Всего ожидается выпуск 43 828 грузовиков против 44 148 единиц годом ранее, сказал топ-менеджер. В 2023 г. будет произведено порядка 40 000 единиц автотехники без учета потребностей федеральных заказчиков, добавил Когогин. Экспорт стабилен и будет на уровне 4000 автомобилей в год — как в 2022, так и в 2023 гг.