«Камаз» ожидает рекордных финансовых результатов в 2022 году

«Камаз» ожидает рекордных финансовых результатов в 2022 годуКомпании могла помочь благоприятная рыночная конъюнктура
«Камаз» завершает 2022 г. с более высокими финансовыми показателями, чем в самом удачном за историю компании 2021 г. Об этом журналистам 22 декабря рассказал гендиректор автопроизводителя Сергей Когогин. Точные цифры он не раскрыл. По итогам 2021 г. компания заработала 4,6 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, выручка составила 272 млрд руб.
В 2022 г. «Камаз», оказавшись под санкциями из-за СВО, перестал публиковать финансовую отчетность. В октябре Когогин говорил, что компания закончила первое полугодие с положительными результатами и успешно справляется с санкционными вызовами. Для сравнения: за первую половину 2021 г. «Камаз» получил почти 4 млрд руб. чистой прибыли при выручке в размере 119 млрд руб.
Бизнес-планом на 2023 г. предусмотрена выручка в размере более 300 млрд руб., показатель EBITDA — на уровне 24 млрд руб., чистая прибыль — 5 млрд руб., перечислил Когогин. Но по итогам 2022 г. прибыль будет выше, подчеркнул топ-менеджер.
Инвестпрограмма на будущий год заложена на уровне 20 млрд руб. В этом году она примерно составит 15 млрд руб. «Камаз» завершает инвестиционный цикл — осталось профинансировать проект производства мостов, остальное связано с расширением имеющихся мощностей, пояснил Когогин.
Производство автотехники в 2022 г. «Камаз» сохранит примерно на уровне 2021 г. Всего ожидается выпуск 43 828 грузовиков против 44 148 единиц годом ранее, сказал топ-менеджер. В 2023 г. будет произведено порядка 40 000 единиц автотехники без учета потребностей федеральных заказчиков, добавил Когогин. Экспорт стабилен и будет на уровне 4000 автомобилей в год — как в 2022, так и в 2023 гг.
В будущем году компания планирует вернуться к выпуску грузовиков нового модельного ряда — поколение К4 и К5 — в объеме около 10 000 автомобилей, сказал гендиректор «Камаза». В 2021 г. производство такой техники было на уровне 9957 единиц, а в этом году из-за дефицита компонентов, связанного с уходом зарубежных партнеров, снизится до 4193 автомобилей.
Когогин также рассчитывает, что в 2023 г. начнется восстановление рынка тяжелых грузовиков массой 14—40 т. Появление новых дорог будет способствовать большей эффективности автотранспорта, полагает он. Продажи в этом сегменте в среднем составят 65 000—68 000 машин, прогнозирует топ-менеджер.
Сейчас рынок продавца, на нем невысокая конкуренция из-за освободившейся ниши, но есть госзаказ и потребности покупателей, отмечает автоэксперт Владимир Беспалов. После начала СВО большинство крупных иностранных игроков, такие как Mercedes, Volvo, MAN, Scania и другие, прекратили продажи в России. В этих условиях, несмотря на сложности, продукция компании, которая смогла выпускать машины, была востребована, полагает он.
По мнению Беспалова, прогнозы «Камаза» на 2023 г. не выглядят недостижимыми, но сохраняется большое количество факторов (например, геополитика), которые невозможно предсказать.