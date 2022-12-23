Сети грозят сокращением ассортимента социально значимых товаров

Сети грозят сокращением ассортимента социально значимых товаровК этому приведет принятие поправок в закон о торговле
Законопроект, предусматривающий снижение срока оплаты продуктов питания до 4-10 дней, может привести к сокращению ассортимента социально значимых товаров на полках магазинов. Об этом предупреждает Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет в том числе X5 Group, «Магнит», «Ленту», O’Key, Metro, Auchan). Письмо было еще 16 декабря направлено главе ФАС Максиму Шаскольскому, следует из проекта, с которым ознакомились «Ведомости». В ФАС подтвердили получение письма, добавив, что рассмотрят его.
Законопроект, заметно сокращающий сроки, в которые магазин обязан перечислить средства поставщикам социально значимых продуктов, был внесен в Госдуму в конце ноября группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым («Единая Россия») и председателем думского комитета по аграрным вопросам Владимиром Кашиным (КПРФ). Сейчас закон о торговле обязывает сети оплатить поставщикам товар со сроком годности менее 10 дней не позднее 8 рабочих дней, 10-30 дней — не позднее 25 календарных дней, более 30 дней — не позднее 40 дней.
Это приводит к тому, что производители продуктов питания испытывают постоянный дефицит ликвидности, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Привлекаемые ими кредиты повышают себестоимость продукции, а снижение доходности предприятий может привести к перебоям с поставками. Отсрочка платежей, по мнению авторов проекта, является скрытым бесплатным кредитованием торговли со стороны поставщиков.
Чтобы не нарушать дисбаланс, депутаты предложили обязать ритейлеров оплачивать в четырехдневный срок товары со сроком годности менее 5 дней, в течение 8 дней — товары со сроком годности 6-9 дней и в течение 10 дней — все социально значимые продукты.
В список социально значимых товаров входят основные виды мяса, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука и хлеб, различные крупы и макароны, чай, овощи борщевого набора и яблоки.
Как утверждают в АКОРТ, законопроект не позволит снизить или по крайней мере сдержать рост цен на эти продукты, поскольку увеличит логистическую нагрузку на поставщиков. По этой же причине сократится ассортимент, что может в перспективе привести к банкротству мелких и средних производителей. Ритейл же не сможет сдерживать цену на полку социально значимых товаров.
Собеседник «Ведомостей» в одной из торговых сетей объяснил, что при принятии поправок оборачиваемость ряда продуктов на полке будет превышать минимальные сроки оплаты. Чтобы продавать партии быстрее и не терять оборотные средства, сети снизят объемы и ассортимент закупов, увеличив их частоту, что и повысит затраты на логистику, пояснил собеседник издания.
Авторы законопроекта обосновывают его необходимость тем, что производители продуктов питания стали испытывать давление со стороны поставщиков сырья, перешедших на предоплату и сокративших сроки отсрочки. Там, утверждается в пояснительной записке, срок оплаты упаковки снизился в среднем на 40%, ингредиентов — на 60%, транспортных услуг — на 70%. Но в АКОРТ указывают, что поставщики этих услуг для производителей продуктов в большинстве своем российские компании. Именно в этой части ассоциация, объединяющая крупнейшие торговые сети, и предлагает применять нормативное регулирование.
Представитель Минпромторга рассказал, что в настоящий момент министерство формирует позицию по обсуждаемому законопроекту.
«Ведомости» направили запрос в Минсельхоз, а также АКОРТ, но оперативный комментарий получить не удалось.