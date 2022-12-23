Сети грозят сокращением ассортимента социально значимых товаров

Авторы законопроекта обосновывают его необходимость тем, что производители продуктов питания стали испытывать давление со стороны поставщиков сырья, перешедших на предоплату и сокративших сроки отсрочки. Там, утверждается в пояснительной записке, срок оплаты упаковки снизился в среднем на 40%, ингредиентов — на 60%, транспортных услуг — на 70%. Но в АКОРТ указывают, что поставщики этих услуг для производителей продуктов в большинстве своем российские компании. Именно в этой части ассоциация, объединяющая крупнейшие торговые сети, и предлагает применять нормативное регулирование.