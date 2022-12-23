Цена палладия упала до минимума за год

Ценовой минимум в ходе торгов в пятницу был зафиксирован в 12:16 мск. Котировка драгметалла упала на 15% к уровню начала месяца и в два раза с исторического максимума в $3440,8 за унцию, на который она поднималась в начале марта. Тогда на рынке были опасения в отношении перебоев с поставками металла из России после начала СВО. Позднее в течение торгов 23 декабря стоимость мартовского фьючерса скорректировалась до $1700 за унцию.