Цена палладия упала до минимума за год

Цена палладия упала до минимума за годОсновные потребители металла в автопроме медленно восстанавливаются после коронавируса
Цена на палладий в мире 23 декабря достигла минимума с середины декабря 2021 г. – $1645 за тройскую унцию, свидетельствуют данные нью-йоркской биржи Comex (входит в CME Group).
Ценовой минимум в ходе торгов в пятницу был зафиксирован в 12:16 мск. Котировка драгметалла упала на 15% к уровню начала месяца и в два раза с исторического максимума в $3440,8 за унцию, на который она поднималась в начале марта. Тогда на рынке были опасения в отношении перебоев с поставками металла из России после начала СВО. Позднее в течение торгов 23 декабря стоимость мартовского фьючерса скорректировалась до $1700 за унцию.
Россия является крупнейшим в мире поставщиком палладия, который в основном используется в катализаторах для дожигания вредных выбросов двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Доля страны на мировом рынке — примерно 40%, основной производитель — «Норильский никель». За девять месяцев 2022 г. компания произвела 2,13 млн тройских унций палладия, что на 11% больше, чем в тот же период прошлого года. Прогноз производства металла за весь год — 2,45-2,71 млн унций.
В начале апреля Лондонский рынок платины и палладия (LPPM) в ответ на СВО на Украине отозвал статус Good delivery («надежный поставщик») у российских аффинажных заводов, на которых перерабатывается сырье «Норникеля» в рафинированный палладий. Речь идет о «Красцветмете» и Приокском заводе цветных металлов. Это привело к дефициту палладиевой губки и слитков с сертификатом Good delivery на рынке, разрыву цепочек поставок и значительному увеличению сроков доставки металла до потребителей, отмечал «Норникель» в обзоре рынка 30 ноября.
В 2023 г. это станет причиной серьезных перебоев в поставках, как только спрос на рынке, особенно в автомобилестроении, восстановится, предупредила компания. Если добавить к этому риски проблем с производством в Южной Африке, все факторы указывают на то, что цена на палладий будет волатильной, отмечал «Норникель».
Согласно обзору аналитиков компании, в 2022 г. на мировом рынке ожидается дефицит палладия в 600 000 унций. Это в 6 раз больше, чем предполагалось ранее. Спрос на палладий в этом году снизится на 4% до 9,5 млн унций, в то время как добыча первичного палладия (не произведенного из лома) уменьшится на 10%, до 6,3 млн унций, что приведет к большему дефициту на рынке, чем ожидалось, пояснял «Норникель».
«Несмотря на то, что автомобильный сектор, основной потребитель палладия, восстанавливается быстрее, чем мы ожидали, растущий рынок электромобилей и умеренное, но сохраняющееся замещение палладия платиной сдерживают развитие рынка палладия», – отмечает «Норникель».
В следующем году, как ожидает «Норникель», дефицит на рынке палладия составит 800 000 унций на фоне дальнейшего восстановления автомобильного сектора, в то время как увеличение предложения будет сдерживаться проблемами с подачей электричества у производителей палладия в Южной Африке.
Аналитик по товарным рынкам «Открытие инвестиций» Оксана Лукичева отмечает, что тренд на падение цены на палладий с марта 2022 г. вызван снижением потребления этого металла в автопроме. С ней согласен руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. Он поясняет, что в автомобильной отрасли используется более 80% производимого палладия.
Согласно октябрьскому прогнозу Boston Consulting Group (BCG), производство автомобилей в мире медленно восстанавливается после дефицита микрочипов. вызванного коронавирусом. В 2022 г. этот показатель вырастет на 2,6% до 79 млн автомобилей. Некоторый рост намечается и в 2023 г. – до 83 млн. Для сравнения, в 2017 г. в мире было произведено 95 млн машин.
У российского автопрома дела заметно хуже. Прекращение поставок импортеров и приостановка производства иностранных марок в стране из-за СВО привели к снижению выпуска легковых машин в три раза по итогам 10 месяцев. Всего за это время, по данным Росстата, произведено 386 000 единиц легковой автотехники.
По словам Лукичевой, импорт палладия в Китай в 2022 г. оставался низким также на фоне карантинов из-за COVID-19. Красноженов указывает, что нарушение логистических цепочек и ситуация с дефицитом полупроводников также оказывали негативное влияние на мировой автопром. «Падение выпуска и продаж автомобилей в Китае в ноябре 2022 г. на 8% не добавило оптимизма рынку палладия», – отмечает он.
В целом промышленный спрос на палладий слабеет из-за замены его на платину, добавляет Лукичева. «Фундаментально рынок слаб, а ожидаемая рецессия в мировой экономике в 2023 г. еще больше ухудшает перспективы», — констатирует Лукичева.
Она также напоминает, что в декабре США ввели санкции против президента и крупнейшего акционера «Норникеля» Владимира Потанина. В результате произошел массовый выход биржевых игроков из палладиевых фондов в ожидании продажи металла на мировом рынке с дисконтами.
Красноженов добавляет, что существенное снижение цен на палладий может оказать негативное влияние на денежные потоки «Норникеля». Но если палладий останется на уровне $1500-2000 за унцию, существенных отклонений в финансовых показателях компании от консенсусных ожиданий рынка не ожидается.
По оценке Лукичевой, цена на палладий в 2023 г. может продолжить снижение и в определенные моменты опускаться до $1300-1550 за унцию. Но среднегодовая стоимость металла пока оценивается на уровне $1990 за унцию.
Однако, по мнению Красноженова, в начале 2023 г. стоит ожидать роста цены на палладий, так как фундаментально на рынке сохраняется устойчивый дефицит, а новые проекты, которые могут существенно повлиять на баланс спроса и предложения металла, отсутствуют. Средняя цена на палладий в 2023 г., по оценке Альфа-банка, будет на уровне $1800-2000 за унцию.