Ритейлеры не хотят покидать российский рынок

L’Occitane стал работать под вывеской «Л’Окситан», а бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay от польской компании LPP Group переименовались в RE, Хс, CR, M и «Син» соответственно. По состоянию на конец 2022 г. доля иностранных ритейлеров, которые объявили о прекращении деятельности или реструктуризации бизнеса, составляет 35 и 28%, подсчитали в CORE.XP. Наиболее чувствительным для владельцев российских торговых центров стал уход IKEA и группы брендов H&M, говорит руководитель направления аренды торговых помещений этой компании Надежда Цветкова. Но свои точки на нашем рынке сокращают и другие игроки, например Adidas и Inditex. Последняя хочет найти покупателя на основную часть магазинов и закрыть менее рентабельные бутики Massimo Dutti, Zara Home и Oysho.