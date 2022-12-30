Ритейлеры не хотят покидать российский рынок

Ритейлеры не хотят покидать российский рынокВ реальности из страны ушли лишь два десятка игроков, остальные пытаются остаться в той или иной форме
Магазины около 150 зарубежных брендов продолжают работать в крупных российских торговых центрах, говорит представитель NF Group. Но для этого они использовали различные схемы во избежание санкций. Некоторые, к примеру, провели ребрендинг, а кто-то продал свой бизнес партнерам, но с обязательствами обратного выкупа.
L’Occitane стал работать под вывеской «Л’Окситан», а бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay от польской компании LPP Group переименовались в RE, Хс, CR, M и «Син» соответственно. По состоянию на конец 2022 г. доля иностранных ритейлеров, которые объявили о прекращении деятельности или реструктуризации бизнеса, составляет 35 и 28%, подсчитали в CORE.XP. Наиболее чувствительным для владельцев российских торговых центров стал уход IKEA и группы брендов H&M, говорит руководитель направления аренды торговых помещений этой компании Надежда Цветкова. Но свои точки на нашем рынке сокращают и другие игроки, например Adidas и Inditex. Последняя хочет найти покупателя на основную часть магазинов и закрыть менее рентабельные бутики Massimo Dutti, Zara Home и Oysho.
На начало года в России присутствовало больше 360 иностранных ритейлеров. После начала СВО 180 из них приняли решение приостановить работу у нас в стране, по данным NF Group. Полностью ушли лишь 20 компаний, среди них продуктовая сеть Prisma, продавец кофе Paulig, сети JYSK и IKEA, а также одежные ритейлеры Victoria’s Secret, H&M Group (H&M, H&M Home, COS, Weekday, Monki, & Other Stories) и проч.