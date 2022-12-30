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Ритейлеры не хотят покидать российский рынок

В реальности из страны ушли лишь два десятка игроков, остальные пытаются остаться в той или иной форме
Маргарита Соболь
Сильнее всего пострадал люксовый сегмент, так как игроков этого рынка со стороны российских ритейлеров заменить просто некем / Евгений Разумный / Ведомости

Магазины около 150 зарубежных брендов продолжают работать в крупных российских торговых центрах, говорит представитель NF Group. Но для этого они использовали различные схемы во избежание санкций. Некоторые, к примеру, провели ребрендинг, а кто-то продал свой бизнес партнерам, но с обязательствами обратного выкупа.

L’Occitane стал работать под вывеской «Л’Окситан», а бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay от польской компании LPP Group переименовались в RE, Хс, CR, M и «Син» соответственно. По состоянию на конец 2022 г. доля иностранных ритейлеров, которые объявили о прекращении деятельности или реструктуризации бизнеса, составляет 35 и 28%, подсчитали в CORE.XP. Наиболее чувствительным для владельцев российских торговых центров стал уход IKEA и группы брендов H&M, говорит руководитель направления аренды торговых помещений этой компании Надежда Цветкова. Но свои точки на нашем рынке сокращают и другие игроки, например Adidas и Inditex. Последняя хочет найти покупателя на основную часть магазинов и закрыть менее рентабельные бутики Massimo Dutti, Zara Home и Oysho.

На начало года в России присутствовало больше 360 иностранных ритейлеров. После начала СВО 180 из них приняли решение приостановить работу у нас в стране, по данным NF Group. Полностью ушли лишь 20 компаний, среди них продуктовая сеть Prisma, продавец кофе Paulig, сети JYSK и IKEA, а также одежные ритейлеры Victoria’s Secret, H&M Group (H&M, H&M Home, COS, Weekday, Monki, & Other Stories) и проч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных