США наращивают добычу минтая в Беринговом море

До соглашения с США о разграничении морских пространств российские рыбаки могли вылавливать минтай в более восточных районах, то есть география промысла была шире и доступность разных запасов рыбы была лучше, говорит замдиректора УК «Норебо» Сергей Сенников. Но, по его словам, сейчас будет сложно единовременно повысить российскую квоту, несмотря на то что это возможно: у российских рыбопромышленников просто нет излишних промысловых мощностей, чтобы резко нарастить добычу, а значит квота, даже при увеличении, может быть освоена не полностью.