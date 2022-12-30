США наращивают добычу минтая в Беринговом море

США наращивают добычу минтая в Беринговом мореЭто позволит создать конкуренцию российским рыбакам на европейских рынках
Американским рыбопромышленникам повысили на 2023 г. объем возможной добычи минтая в Беринговом море на 17% до 1,3 млн т. Такое решение было принято министерством торговли США, оно опубликовано на сайте этого ведомоства 12 декабря.
В августе 2022 г. решение повысить объем добычи минтая в Беринговом море также приняло Росрыболовство, увеличив квоту на 26,6% до 559 000 т. В следующем году отечественным рыбакам разреша выловить на 9,4% больше- 612 000 т.
Добыча рыбы в Беринговом море регулируется соглашением о разделе акватории, заключенным между США и СССР еще в 1990 г. Весь объем вылова делился в соотношении 80% на 20% в пользу Америки. Но в марте 2022 г. полпред президента в Дальневосточном федеральном округе
Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев предложил добиться паритета между двумя странами, разделив добычу пополам. После этого Росрыболовство увеличило квоту для отечественных рыбопромышленников, обосновывая такое решение заключением Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Росрыболовству известно о решении министерства торговли США, заявил представитель агентства, добавив, что оно с российской стороной не обсуждалось. Принятое решение об увеличении квоты вызвано желанием вытеснить отечественных рыбаков с европейского рынка филе минтая первичной заморозки, считает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.
По его словам, покупателям из ЕС американские добытчики рыбы теперь смогут предложить гарантированный объем поставок по приемлемой для них цене. Это позволит повторить ситуацию начала 2000-х гг., когда российские рыбаки практически были вытеснены с европейских рынков, являющихся для них основными, поясняет Зверев.
После взаимного повышения объема разрешенной добычи потенциальный мировой вылов минтая вырастет до 3,8 млн т – это максимально высокий показатель в последние годы, объясняет президент Ассоциации добытчиком минтая Алексей Буглак. По его словам, с учетом рецессии на основных рынках потребления, конкуренция между российскими и американскими добытчиками за экспортные рынки сбыта теперь усилится.
На Россию и США приходится 95% мирового вылова минтая и производства филе, поясняет Буглак. При этом обе страны поставляют большую часть продукции на экспорт. Ключевым рынком для филе минтая является Европа, которая в 2012-2019 гг. импортировала в среднем 270 000–280 000 т такой продукции на сумму около $800 млн, следует из данных Ассоциации добытчиком минтая.
Производители США занимали 30-32% европейского рынка, а российские рыбопромышленники – не более 10%. Но по итогам трех кварталов 2022 г. Россия впервые потеснила американскую продукцию на европейском рынке, заняв 28% рынка минтая против 25% у США. По промежуточным данным текущего года, российские предприятия обогнали американцев по объему поставок филе минтая в Европу – 42 200 т против 38 600 т, приводит данные Буглак.
Глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев говорит, что желание вытеснить российских рыбаков с рынка ЕС – логично. США и Россия являются основными поставщиками минтая на мировой рынок. Если это удастся, то объемы филе, которые сейчас идут на рынок ЕС, придется пытаться перенаправить на рынок Кореи и Китая, но сделать это будет затруднительно: эти страны предпочитают покупать просто потрошеный минтай, перерабатывать его самостоятельно.
США при определении объема добычи минтая, учитывает не только состояние популяции рыбы, но и спрос на рыбную продукцию, объясняет президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей Осинцев. По его словам, на сохранение и увеличение промысловой массы позитивно влияет взвешивание уловов на борту судов, из-за чего не происходит излишнего вылова. Так что повышение квоты на 2023 г. фактически является подтверждением и наличия спроса, и стабильности ситуации с популяцией рыбы, говорит эксперт.
Свыше 90% уловов минтая американскими рыбопромышленниками идет в глубокую переработку, тогда как у российских добытчиков этот показатель в 2,5 раза ниже, говорит Осинцев. По его мнению, рыбной отрасли необходимо перенимать опыт, чтобы наращивать свою долю на мировом рынке.
До соглашения с США о разграничении морских пространств российские рыбаки могли вылавливать минтай в более восточных районах, то есть география промысла была шире и доступность разных запасов рыбы была лучше, говорит замдиректора УК «Норебо» Сергей Сенников. Но, по его словам, сейчас будет сложно единовременно повысить российскую квоту, несмотря на то что это возможно: у российских рыбопромышленников просто нет излишних промысловых мощностей, чтобы резко нарастить добычу, а значит квота, даже при увеличении, может быть освоена не полностью.