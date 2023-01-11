Российские нефтяники удержали добычу на уровне до потолка цен

Добыча нефти в России за первые девять дней января 2023 г. символически выросла на 0,1% по сравнению с декабрем 2022 г. и составляет около 10,9 млн барр./сутки. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых со статистикой Минэнерго.