Российские нефтяники удержали добычу на уровне до потолка цен

Российские нефтяники удержали добычу на уровне до потолка ценНо аналитики опасаются очередного снижения в феврале-марте
Добыча нефти в России за первые девять дней января 2023 г. символически выросла на 0,1% по сравнению с декабрем 2022 г. и составляет около 10,9 млн барр./сутки. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых со статистикой Минэнерго.
Таким образом, среднесуточная добыча нефти в России держится на уровне около 10,9 млн барр./сутки третий месяц подряд, несмотря на вступление в силу потолка цен на морские поставки российской нефти и эмбарго на поставки нефти из России в Евросоюз (ЕС), вступившие в силу 5 декабря 2022 г.
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