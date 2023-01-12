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Dominanta бизнесмена Бородако выходит на рынок элитной недвижимости

Компания хочет построить жилой комплекс или апартаменты рядом с фудмоллом «Депо» у Белорусского вокзала
Дарья Молоткова
Проект на Лесной улице, судя по всему, будет первым проектом Dominanta в элитном сегменте / Ведомости

Компания Dominanta планирует построить жилой комплекс или апартаменты на Лесной улице недалеко от ст. м. «Белорусская». Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этой компанией. По их словам, она уже приобрела под эти цели площадку на 0,45 га рядом с фудмоллом «Депо». Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса»: в середине декабря прошлого года Николай Грачев, который возглавляет ряд структур Dominanta, был назначен генеральным директором АО «Сельхозмашавтоматика». На его балансе как раз и находится участок на Лесной улице и расположенное на нем здание на 604 кв. м.

Один из консультантов указывает, что итоговые параметры проекта пока не согласованы, однако он будет реализован, скорее всего, в элитном сегменте. Представитель девелопера подтверждать информацию о приобретении площадки не стал и от комментариев отказался, но ранее информация о планируемом жилом комплексе по этому адресу была на официальном сайте компании (позже ее убрали).

Сам участок был выставлен на продажу еще в 2019 г., знает директор департамента финансовых рынков и инвестиций NF Group Виктория Петрова. Тогда его собственник рассматривал также возможность привлечения в этот проект соинвестора. По словам Петровой, стоимость площадки оценивалась примерно в $10 млн. Примерно столько же, 500–600 млн руб., структура Бородако могла заплатить за нее и сейчас, рассуждает она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных