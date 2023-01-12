Dominanta бизнесмена Бородако выходит на рынок элитной недвижимости

Dominanta бизнесмена Бородако выходит на рынок элитной недвижимостиКомпания хочет построить жилой комплекс или апартаменты рядом с фудмоллом «Депо» у Белорусского вокзала
Компания Dominanta планирует построить жилой комплекс или апартаменты на Лесной улице недалеко от ст. м. «Белорусская». Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этой компанией. По их словам, она уже приобрела под эти цели площадку на 0,45 га рядом с фудмоллом «Депо». Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса»: в середине декабря прошлого года Николай Грачев, который возглавляет ряд структур Dominanta, был назначен генеральным директором АО «Сельхозмашавтоматика». На его балансе как раз и находится участок на Лесной улице и расположенное на нем здание на 604 кв. м.
Один из консультантов указывает, что итоговые параметры проекта пока не согласованы, однако он будет реализован, скорее всего, в элитном сегменте. Представитель девелопера подтверждать информацию о приобретении площадки не стал и от комментариев отказался, но ранее информация о планируемом жилом комплексе по этому адресу была на официальном сайте компании (позже ее убрали).
Сам участок был выставлен на продажу еще в 2019 г., знает директор департамента финансовых рынков и инвестиций NF Group Виктория Петрова. Тогда его собственник рассматривал также возможность привлечения в этот проект соинвестора. По словам Петровой, стоимость площадки оценивалась примерно в $10 млн. Примерно столько же, 500–600 млн руб., структура Бородако могла заплатить за нее и сейчас, рассуждает она.