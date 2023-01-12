Dominanta бизнесмена Бородако выходит на рынок элитной недвижимости

Компания Dominanta планирует построить жилой комплекс или апартаменты на Лесной улице недалеко от ст. м. «Белорусская». Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этой компанией. По их словам, она уже приобрела под эти цели площадку на 0,45 га рядом с фудмоллом «Депо». Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса»: в середине декабря прошлого года Николай Грачев, который возглавляет ряд структур Dominanta, был назначен генеральным директором АО «Сельхозмашавтоматика». На его балансе как раз и находится участок на Лесной улице и расположенное на нем здание на 604 кв. м.