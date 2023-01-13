Потребление лома в России снизилось в 2022 году на 25%

Потребление лома черных металлов в России в 2022 г. сократилось на 25% до 19,9 млн т. При этом ломозаготовка упала в прошлом году на 32% до 20,4 млн т, а экспорт за пределы ЕАЭС (входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) снизился в 8,4 раза до 384 000 т, сообщила 12 января ассоциация ломозаготовителей «Руслом.ком».