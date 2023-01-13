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Потребление лома в России снизилось в 2022 году на 25%

Причинами стали снижение выплавки стали и переключение металлургов на чугун
Надежда Синцова
Стоимость лома остается относительно высокой в результате сокращения его сбор / Андрей Гордеев / Ведомости

Потребление лома черных металлов в России в 2022 г. сократилось на 25% до 19,9 млн т. При этом ломозаготовка упала в прошлом году на 32% до 20,4 млн т, а экспорт за пределы ЕАЭС (входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) снизился в 8,4 раза до 384 000 т, сообщила 12 января ассоциация ломозаготовителей «Руслом.ком».

«Потребление лома упало из-за уменьшения выплавки стали в России и снижения доли лома при производстве металла, – пояснил «Ведомостям» директор отраслевой ассоциации «Руслом.ком» Виктор Ковшевный. – В то же время экспорт был практически недоступен из-за заградительных экспортных пошлин, низких цен и значительного удорожания фрахта и перевалки в портах. В результате сильно сократился ломосбор».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных