Потребление лома в России снизилось в 2022 году на 25%Причинами стали снижение выплавки стали и переключение металлургов на чугун
Потребление лома черных металлов в России в 2022 г. сократилось на 25% до 19,9 млн т. При этом ломозаготовка упала в прошлом году на 32% до 20,4 млн т, а экспорт за пределы ЕАЭС (входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) снизился в 8,4 раза до 384 000 т, сообщила 12 января ассоциация ломозаготовителей «Руслом.ком».
«Потребление лома упало из-за уменьшения выплавки стали в России и снижения доли лома при производстве металла, – пояснил «Ведомостям» директор отраслевой ассоциации «Руслом.ком» Виктор Ковшевный. – В то же время экспорт был практически недоступен из-за заградительных экспортных пошлин, низких цен и значительного удорожания фрахта и перевалки в портах. В результате сильно сократился ломосбор».
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